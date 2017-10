Munceşte acasă, cu acte în regulă

Muncește acasă, cu acte în regulă

29 August 2013

Dacă până nu demult munca la domiciliu nu era luată în considerare ca un serviciu cu drepturi legale, actualele reglementări din Codul Muncii vin în ajutorul celor ce doresc să-și desfășoare activitatea acasă. Potrivit articolului 105, sunt considerați salariați cu muncă la domiciliu cei care îndeplinesc acasă atribuțiile specifice funcției lor. Aceștia își stabilesc singuri programul, iar angajatorul are dreptul să-i verifice oricând.Atenție la ce semnezi! Dacă dorești să beneficiezi de toate drepturile de salariat, ai grijă la semnarea contractului individual de muncă! - avertizează specialiștii Carieră.Unica.ro. Ca să nu fie probleme, documentul trebuie să se încheie numai în scris și trebuie neapărat să conțină: precizarea că vei lucra la domiciliu; timpul și modalitatea în care angajatorul are dreptul să te controleze, în funcție de programul ales; obligația angajatorului de a asigura transportul materialelor necesare, precum și al produselor finite realizate.Drepturi egale. Salariații care muncesc acasă trebuie să primească toate drepturile recunoscute prin lege și prin contractele colective de muncă de care beneficiază și cei care lucrează la sediul firmei. În plus, sunt îndreptățiți să primească, pe lângă salariu, contravaloarea cheltuielilor suplimentare (deplasări, materii prime).Important! Angajatorul nu e obligat să suporte cheltuielile curente ale salariatului, precum plata electricității sau apa. Deci drepturile de care poți beneficia sunt: salarizare, repaus săptămânal, concediu de odihnă anual plătit, formare profesională, informare și consultare, protecție în caz de concediere, participarea la acțiuni colective, posibilitatea de a forma sau a adera la un sindicat. Totuși, e de la sine înțeles că, la fel cum vei beneficia de toate drepturile legale, va trebui să respecți și toate obligațiile care le revin salariaților.