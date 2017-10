Motive pentru care ai putea fi judecată de bărbaţi

1

hahahaha!

de unde le culegeti? in afara de ultima poanta, celelalte sunt aiurea... ati uitat faimoasa zicala "orice sac isi are petecul"... in fapt, domniile voastre vorbiti despre incompatibilitati, prezentind unele; daca o femeie "populara" vrea sa intre in mediul academic, sigur va avea probleme; dar si reciproca e valabila! concluzia ar fi: imbracati-va, vorbiti si purtati-va dupa felul vostru, doamnelor! si nu cautati barbati in afara mediului in care va complaceti... veti avea probleme. Numai ca articolul asta denota ca femeile sunt superficiale in analize, nu barbatii... asa cum declarati (fara nici o acoperire in realitate) la inceputul articolului. Sunteti misandra?