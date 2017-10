Monitor multitouch de la Lenovo

Ştire online publicată Joi, 18 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Compania Lenovo a ales să intre pe segmentul monitoarelor cu multitouch, printr-un model de monitor de 23 de inci, care are câteva caracteristici interesante pe lângă această tehnologie, notează Hit.ro. L2461LX are o diagonală a ecranului de 23,6 inci și rezoluție Full HD cu tehnologie multitouch. Printre alte dotări se numără boxe și microfon integrate, hub USB cu patru porturi, plus cameră web de 2 megapixeli. Monitorul are o rată de reîmprospătare de 120Hz, 300 cd/m2 și un contrast de 1000:1, modelul stând foarte bine și la capitolul conectivitate: două porturi HDMI 1,3 cu tehnologie HDCP și un clasic VGA. Prețul de comercializare al acestui model este de aproximativ 600 de dolari SUA, monitorul urmând a fi disponibil la sfârșitul acestei luni.