Monica Anghel se reîntoarce la prima ei dragoste

După 7 ani petrecuți la matinalul Europa FM alături de George Zafiu și Vlad Petreanu, Monica Anghel a decis să renunțe la radio și televiziune și să se dedice muzicii.„Consider că am încă multe de spus în muzică și în ultima perioadă am cam neglijat această parte. Vreau să mă reapuc de muzică. Din câte am înțeles, intenția lor este să facă un matinal orientat mai mult pe știri. Eu însă sunt om de divertisment, sunt actriță, sunt artistă, nu mă mai regăseam în acest format. Publicul s-a obișnuit cu mine într-un fel. Consider că în cei șapte ani la radio am fost destul de echilibrată”, a declarat Monica Anghel, citată de paginademedia.ro.