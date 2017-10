Modelul 787 Dreamliner costă 150 milioane dolari şi consumă cu 20% mai puţin

Ultima inovație a Boeing

Modelul 787 Dreamliner costă 150 milioane dolari și consumă cu 20% mai puțin

După nenumărate amânări, Boeingul 787 Dreamliner a decolat pentru prima dată, săptămâna trecută. Aeronava, prezentată încă din 2007, ar fi trebuit să intre pe piață din luna mai, însă mai multe probleme tehnice și financiare au încetinit proiectul. Chiar și așa, modelul 787 Dreamliner este de-a dreptul impresionant. Boeing a schimbat radical tabloul zborurilor de lungă durată și a ridicat industria aviatică într-o nouă dimensiune a eficienței. După cum au spus chiar oficialii companiei, „avionul este cel mai important progres tehnologic al ultimilor ani”. Modelul este construit din materiale compozite, pe bază de fibră de carbon, și are niște aripi curbate, un design inovator, care îi permite să zboară cu 20% mai eficient pentru fiecare pasager. Dacă ar fi fost lansat la timp, ar fi întărit categoric dominanța companiei pe piață. Au apărut însă mai multe probleme – o grevă a mașiniștilor, o nepotrivire la îmbinarea dintre aripi și fuzelaj, o lipsă de materie primă, pe fondul crizei economice. Drept urmare, Airbus a reușit să lanseze mai devreme modelul A380, care are deja curse regulate și a fost achiziționat de companii aeriene de renume (Qantas, Emirates, Singapore Airlines). „Inițial, am vrut să facem un avion care să fie cu 20% mai rapid decât ce exista pe acest segment al pieței. În cele din urmă, după mai multe discuții cu potențialii cumpărători, am ales să mergem pe varianta unei aeronave care să consume cu 20% mai puțin”, spune Russ Young, purtătorul de cuvânt al companiei Boeing, citat de CNET. În ciuda întârzierilor, compania a investit prea mult timp și resurse pentru a abandona proiectul, motiv pentru care lucrul a fost accelerat și, după ultimele testări, 787-ele a decolat în premieră, la mijlocul săptămânii trecute. Câteva mii de oameni au asistat la zborul inaugural, mulți dintre ei plătind și 250 dolari pentru un bilet. Prima aeronavă va fi livrată în 2010 companiei aeriene japoneze All Nippon Airways. În total, Boeing va testa șase modele 787, cu 34 de piloți de încercare. „Avioanele vor fi supuse la o multitudine de teste, însumând peste 3.000 de ore de zbor. În plus, vom mai face în jur de 4.000 de teste la sol, iar unul dintre avioane, al patrulea sau al cincilea din serie, va zbura cu un interior complet funcțional. Este important să finalizăm testările și să livrăm avionul, pentru că avem peste 840 de pre-comenzi, din parte a 55 de companii aeriene. Au fost și clienți care s-au retras, din cauza dificultăților financiare. Este o perioadă grea pentru industria aviatică “, precizează Russ Young. Testele Boeing r Avionul va fi încărcat la capacitate maximă și va decola pe distanța minimă admisă. Ulterior, va ateriza și va rula pe pistă la viteza maximă, înainte de a frâna. În ambele cazuri, este important să nu se producă vreun incendiu r Opriri în aer, la peste 20.000 de metri, pentru a vedea dacă avionul se poate stabiliza, fără a intra în picaj r Decolări cu un singur motor funcțional, în ciuda forțelor nebalansate care vor destabiliza traiectoria dreaptă a avionului r Decolări abrupte, în care avionul se va ridica de la sol după ce va fi atins pista cu coada (partea din spate va fi acoperită cu placaj, pentru a nu deteriora fuzelajul) r Aterizări în condiții atmosfe-rice severe (vând puternic, ceață) r Teste de rezistență în care avionul va fi supus la un spectru larg de temperaturi r Boeingul va fi lovit cu fulgere (simulate în laboratorul companiei) Boeing 787 Dreamliner r Capacitate de 300 de pasageri r Autonomie de peste 4.625 kilometri r Consum cu 20% mai mic față de avioanele din aceeași clasă r Preț de circa 150 milioane dolari r 840 de pre-comenzi, din partea a 55 de companii aeriene