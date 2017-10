Mobilă… tricotată, excelentă pentru iarnă

11 Decembrie 2013

Ideea de mobilă tricotată este foarte bună pentru perioada rece din an, spun specialiștii Casă și grădină.ro. În plus, este în ton și cu sărbătorile de Crăciun (dar nu numai) și este aducătoare de mari satisfacții. Ce poate să fie mai plăcut (și pentru psihic, și pentru buget) decât îmbunătățirea decorului din casă, în mod radical cu o investiție minimă? În plus, tricotatul este una dintre cele mai relaxante îndeletniciri, iar mobila tricotată este pe val. Iată și câteva sfaturi pentru a face mobilă tricotată:1. Alege o lână groasă. Îți ușurează munca și arată mai frumos.2. Culoarea este mai puțin importantă. Trebuie să fie ori foarte diferită, pentru ca mobilaticotata să iasă în evidență, ori în acord cu restul detaliilor cromatice din casă.3. Lâna se spală ușor, așa că nu merge neapărat pe ideea de a căuta o culoare care ține la tăvăleală.4. Fă un tipar cât mai fidel, dar și măsurători cât mai precise pentru corpul de mobilier pentru care faci “hăinuțe”.5. Farmecul acestor piese de mobilă tricotată vine și din modelul împle-titurilor, dar și din felul în care acestea se așază. Deci, dimensiunile contează, deși lâna se poate întinde.6. Împletește fiecare bucată din ansamblul care formează husa tricotată separat și îmbină-le la final.7. Alege un model. Unul simplu, dar să fie de efect.8. Coase bucățile tot cu lână. În felul acesta, per ansamblu, mobila tricotată își va păstra elasticitatea.9. Adaugă, dacă este nevoie, o bandă elastică la bază, pentru ca husa tricotată să rămână fixă.