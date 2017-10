Moartea primeşte şi ea şpagă?

Moartea primește și ea șpagă?

În urmă cu ceva ani, pe când îmi făceam veacul prin Capitală, frecventând și facultatea, printre alte localuri... astea, lăcașuri de cultură, gazda mea mi-a povestit pățania halucinantă a unui prieten de familie. Omul dispunea de o grămadă de fonduri, mă’nțelegi?, iar în această calitate s-a gândit să-i dăruiască fiului său, la un an de la majorat, un BMW „ursuleț” parcă. Tânărul s-a învârtit fericit în jurul mașinii, i-a săltat capota, a admirat motorul, și-a chemat prietenii, au udat-o cum trebuie, dar lipsea ceva. Atunci, tatăl său, prietenul gazdei mele, i-a pus cireașa pe tort: permisul de conducere. Îl cum-părase. Ca la piață. Cu banii jos. Câteva sute de parai, dacă-mi aduc bine aminte. Fără ca fiu-său să dea cu nasul prin Codul Rutier. Evident, ca orice tânăr bucureștean, tânărul știa să se dea cu mașina, însă, la fel de evident, ca orice tânăr bucureștean, habar n-avea de priorități, de cedarea trecerii și alte asemenea marafeturi. Două săptămâni mai târziu, bărbatul a fost chemat să-și adune copilul de pe asfalt, după ce se înfipsese, cu tot cu BMW, într-un stâlp ce susținea rețeaua electrică a tramvaiului 5, pe Calea Moșilor. Cireașa de pe tortul aniversar s-a dovedit a fi, de fapt, bomboana de pe colivă, iar părintele a rămas șocat, realizând abia în al treisprezecelea ceas că făcuse cea mai mare tâmpenie pe care o poate comite un om: îi cumpărase unicului său copil un bilet, numai dus, către neființă. Necunoscând personal familia respectivă, m-am îndoit în bună măsură de veridicitatea poveștii. Dar asta nu înseamnă că astfel de tragedii nu s-au petrecut sau nu continuă să se petreacă. Mi-am adus aminte de tatăl care a dat mită pentru ca urmașul său să ajungă direct la groapă când am văzut că polițaii șpăgari din Argeș au pe conștiință morți și răniți, plus pagube materiale dificil de calculat. Să eliberezi permise pe bandă rulantă, contra unor nenorocite de sume, fiind conștient că-ți pui în cârcă eventuale victime, asta denotă mai mult decât inconștiență: idioțenie pură. Sau o lăcomie ajunsă la stadiul în care nu-ți mai pasă că, efectiv, calci pe cadavre, dar cu roțile altora! Citesc în presă că cel puțin 20 de „șoferi” absolvenți ai Școlii de Șpagă au dat iama pe șosele, omorând sau mutilând în stânga și-n dreapta. În aceste condiții, de ce gaborii responsabili de eliberarea criminalilor motorizați n-ar fi identificați drept autori morali ai accidentelor provocate de gașca însetată de sânge?