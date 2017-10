„Miss Diaspora 2009", Alexandra Maria Tarcu, are centura neagră la Tae Kwan Do

Aproximativ 50.000 de persoane au asistat, sâmbătă seara, la concursul „Miss Diaspora 2009\" din cadrul Festivalului Callatis, care a avut loc pe scena-scoică din Mangalia. În acest an, pe scenă s-au adunat 17 participante de origine română, una mai frumoasă ca alta. Trofeul „Miss Diaspora 2009” a fost câștigat de Alexandra Maria Tarcu, de 17 ani, din Canada. Ea are dublă cetățenie și a plecat acasă cu două diplome deoarece a câștigat și premiul publicului, care a votat pe internet. „Am fost fericită atunci când am primit premiul de popularitate, însă emoțiile m-au dat peste cap atunci când am primit trofeul. A fost un concurs în care toate am avut șanse egale. Este prima dată când particip la o astfel de competiție și sunt foarte fericită că am câștigat“, a spus Alexandra Maria Tarcu. Printre altele, ea a precizat că s-a înscris la acest concurs la insistențele unei prietene din Canada, care a participat anul trecut la „Miss Diaspora 2008\". Părinții Alexandrei sunt români care au locuit în București și au emigrat în Canada în anul 1991. În 1992 s-a născut Alexandra, care are dublă cetățenie, româno - canadiană. Au trăit șapte ani la Montreal, timp în care mama ei și-a refăcut studiile de stomatologie, deoarece nu erau recunoscute cele din România. Apoi s-au mutat în nordul Canadei, lângă Oceanul Arctic, la Inuvik, unde 50% erau albi și 50% erau eschimoși sau cum li se spune inuiți. Alexandra spune că acea perioadă din viața ei a fost o experiență foarte interesantă. „Priveam aurora boreală în fiecare seară în lunile de iarnă, iar în lunile decembrie și ianuarie nu aveam mai mult de două ore de lumină pe zi. La ora două noaptea era precum la 12 ziua. Lumea era foarte de treabă, oamenii zâmbitori, puși pe glume și cu tradiții interesante și originale“, ne-a povestit deținătoarea trofeului „Miss Diaspora 2009”. În anul 2001, Alexandra s-a mutat cu familia ei în orașul Provost din Canada. A vizitat mult din Europa, Alaska, California, Florida și o mare parte din Canada, însă spune că cel mai mult îi place în România, unde vine aproape în fiecare an la bunicile ei. De altfel, tânăra a mărturisit că cea mai mare dorință neîmplinită, dar pe care are timp să și-o satisfacă, este cea de a se muta în România. „Acum sunt la liceu. Vreau să urmez Facultatea de Medicină și poate pe urmă am să mă mut în România. Îmi place foarte mult aici”, a spus Alexandra. Chiar dacă la prima vedere Alexandra pare o fată fragilă, ea are centura neagră la Tae Kwan Do. De altfel, la proba individuală din concursul de la Miss Diaspora 2009, Alexandra a ales un număr de arte marțiale, pe care l-a efectuat cu succes alături de Alina Stoiadin, din Australia, care a câștigat premiul II. De asemenea, Alexandra este în echipa de volei a liceului, cântă la pian și îi place să danseze. Totodată, preferă literatura română, avându-i ca preferați pe Eminescu, I.L. Caragiale și Vasile Alecsandri, dar citește și literatură universală, preferându-i pe J.K. Rowling, Charles Dickens și Charlotte Bronte. Premiul doi în cadrul concursului „Miss Diaspora 2009\" a fost câștigat de Alina Stoiadin, de 22 de ani, din Australia, iar premiul trei a fost adjudecat de două concurente, Marcie Streza, de 20 de ani, din Statele Unite ale Americii și Georgiana Valentina Mitrica, de 20 de ani, din Belgia. Citiți în ziarul de mâine povestea de viață a Alinei Stoiadin.