Mironescu îi surclasează pe colegii de partid în lupta pentru Primăria Constanţa

Nu e sigur, dar are cele mai mari șanse

Mironescu îi surclasează pe colegii de partid în lupta pentru Primăria Constanța

Alegerile locale de anul viitor agită sfera politică, trezesc orgolii și speranțe. Trei la număr sunt democrații constănțeni care stau cu ochii pe Primăria Constanța. Deputatul Laurențiu Mironescu și colegii lui de partid Mihai Petre și Remus Mincă și-au exprimat, în scris, intenția de a candida la alegerile din 2008. Propunerile au fost înaintate deja și șefilor de partid de la județ, în mod oficial, respectându-se astfel și data limită impusă. Dintre cei trei, cu șansele cele mai mari este, de de-parte, Mironescu. Nu o spunem noi, ci o spun colegii de partid, dar și cei din afara organizației politice democrate de la malul mării. Atuurile lui Mironescu în fața colegilor democrați tomitani sunt, fără doar și poate, notorietatea și legitimitatea actualului parlamentar de Constanța, dar și statutul pe care l-a dobândit, în timp, în rândul organizației municipale PD. Din postura lui de aspirant la același statut de candidat, Mihai Petre recunoaște că pentru înscrierea în cursa electorală pentru 2008, „candidatul cu prima șansă pentru a fi desemnat este Mironescu". Mironescu respectă decizia colegilor săi de a se înscrie în cursa internă de partid, dar este și el conștient de avantajul pe care îl are în fața lor. În plus, actualul deputat este convins că lupta în care va intra nu este una ușoară, dar nici imposibilă, administrația actuală putând fi înfruntată, iar cineva trebuie să își asume această sarcină. Și, deși până acum s-au făcut pronosticuri și s-au lansat zvonuri inclusiv despre posibili candidați din afara partidului, democrații constănțeni își vor anunța oficial, în curând, candidatul pentru Primăria Constanța. Deși se mizează pe Mironescu, nu îl dă nimeni sigur. Totuși, se pare că în Partidul Democrat sunt și certitudini: Mihai Petre declara ieri, cu mult curaj, că PD are un candidat la Primăria Con-stanța, dar pentru 2012, acesta fiind chiar el. Tânărul aspirant democrat de astăzi și-a planificat chiar și campania electorală, care va demara în… iulie 2008 (?!).