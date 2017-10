La alegerile locale din 2008

Mironescu crede că liberalii vor face blat cu Mazăre

Liberalii Puiu Hașotti și Gheorghe Dragomir au sărit, ieri, la gâtul democratului Laurențiu Mironescu, pe motiv că acesta a declarat că PNL va susține candidatul PSD la Primăria Constanța. „Niciodată nu l-am bănuit pe Mironescu de exces de inteligență", a declarat Hașotti. De asemenea, liberalii i-au transmis democratului că nu are nici cea mai mică șansă să ajungă în turul doi al alegerilor locale pentru funcția de edil al Constanței. „Nu intră în turul doi, cu 5%, cât are el", a mai adăugat senatorul PNL. Mai mult, președintele organizației județene, Gheorghe Dragomir, a dat asigurări că liberalii își vor apăra corect șansele în confruntarea electorală de la anul, fiind convinși că vor intra cu certitudine în turul doi de scrutin în confruntarea cu Mazăre, pentru funcția de primar. De cealaltă parte, Mironescu își reafirmă punctul de vedere, sus-ținând că liberalii îl vor sprijini pe Mazăre. „Adevărul supără. De aceea au reacționat așa. Dar nu știu dacă este Hașotti în măsură să se pronunțe asupra inteligenței mele. Poate ar trebui să facem un test împreună, iar atunci se va vedea că nivelul său intelectual este direct proporțional cu procentele din sondaje ale PNL", a ripostat liderul PD. Mironescu a mai adăugat că toate compromisurile și concesiile făcute de PNL către PSD se resimt și în plan local.