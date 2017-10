Minunile naturii, la temperaturi cu minus. Şase plante care înfruntă frigul iernii

Minunile naturii, la temperaturi cu minus. Șase plante care înfruntă frigul iernii

Sâmbătă, 28 Ianuarie 2017.

Chiar dacă este iarnă, trebuie să iubim darurile naturii în aceeași măsură. Iată câteva plante prietene cu temperaturile scăzute.Prima pe listă este brunnera, o plantă care produce primăvară flori purpurii-albastre. Se combină ușor cu ferigi pulmonaria și primule în decoruri florale pline de gust. Are frunze magnifice care par înghețate datorită cromaticii lor. Este o plantă de pădure rezistentă la vânt și ger, dar are nevoie de sol umed și acid. Se plantează la umbră.Saxifraga este o altă plantă care rezistă cu stoicism temperaturilor scăzute, vânturilor puternice, precum și solului sărac și lipsei de hrană. Este o plantă târâtoare, cu aspectul unei tufe, care are însă nevoie de lumina intensă. Florile mici și mov ies imediat ce temperatura depășește 0 grade.Hepatica este o floare din familia anemonelor care produce inflorescențe de diferite culori, de la alb și roz până la violet, iarna târziu sau primăvara devreme. O altă surată din aceeași familie, floarea vântului sau anemona blândă are flori în coloristică diferită, care apar în martie.Spânzul, popular denumit și trandafirul de iarnă sau trandafirul de Crăciun, este o floare călită să facă față multor dușmani, printre care și frigul, după cum sugerează însăși denumirea populară. Este o plantă care în România crește la peste 500 de metri altitudine și care are numeroase calități curative, fiind utilizată chiar și în tratamentul cancerului în stare latentă. În mediu natural, înflorește primăvară devreme când suflul rece al iernii încă mai bântuie.Cyclamenul este o altă plantă care nu se sinchisește de frigul de afară. Florile sale uimitor de frumoase, într-un roz cu tentă violacee, ne delectează începând cu toamna târziu, rezistând iernii până primăvara devreme, când intră în stare de repaos vegetativ.