Minimalismul, combinaţia dintre util şi plăcut

Minimalismul, combinația dintre util și plăcut

Stilul minimalist este una din tendințele cel mai des întâlnite în rândul decoratorilor de amenajări interioare în 2007. La prima vedere, acest stil ar putea lăsa impresia de gol însă, potrivit decoratorilor, percepția este una complet greșită pentru că o astfel de amenajare presupune renunțarea la lucrurile și articolele de decor inutile. Aceeași tendință se remarcă și atunci când vine vorba de culori, renunțându-se la combinații de nuanțe pastelate, în favoarea pereților a căror nuanță dominantă este albul sau verdele. O altă caracteristică a stilului minimalist este lipsa texturii, majoritatea materialelor folosite fiind netede și lucioase. În stilul minimalist, corpurile de mobilier trebuie să fie cât mai joase. De asemenea, când vine vorba de mobilier, el se distinge de toate celelalte tipuri folosite până acum, geometria luând locul bibliotecilor încărcate sau dulapurilor masive. Tocmai din acest motiv, cele mai multe corpuri de mobilier sunt în formă de cub, dreptunghi, prismă, sferă sau cilindru. Și pentru că am amintit mai sus de dispariția texturii, trebuie precizat că mobilierul este făcut fie din PAL melaminat, fie din combinații de sticlă și inox. Aceeași atitudine trebuie avută în vedere și atunci când vine vorba de iluminarea unei camere minimaliste, care trebuie să fie cât mai subtilă, pentru a pune în evidență mobilierul. În plus, lumina nu trebuie să se împrăștie în toată camera, ci doar să puncteze anumite zone. Și pentru că până acum, discreția a fost cuvântul de ordine, același lucru trebuie avut în vedere și atunci când sunt amplasate obiectele de iluminat, care trebuie ascunse în tavanul sau prinse în nișe în perete. Ferestrele sunt protejate cu jaluzele verticale, cu lamele cât mai înguste, care se pot regla ușor, lăsând lumina naturală să pătrundă fără însă a afecta intimitatea vizuala a interiorului. În cazul în care minimalismul abor-dat în cameră este prea apăsător, pentru mai multă vitalitate se pot folosi accesoriile exotice, amplasate în punctele cheie din cameră. Sfaturi „minimaliste” # Folosiți accesorii ușoare, fără greutate și contur clar, pentru a înviora camera. # Rezistați tentației de a expune zeci de obiecte mici într-o cameră spațioasă. # Alegeți două-trei piese și plasați-le inteligent, cu suficient loc in jur. # Scoateți orice tub de neon din bucătărie și înlocuiți-l cu spoturi discrete și o lampă de tavan joasă, deasupra mesei. # Scăpați de întrerupătoarele banale de plastic și căutați modele cromate sau cu textură de lemn. #Înlocuiți clanțele ușilor cu unele metalice sau chiar de sticlă pentru o senzație de lux. # Căutați piese de artă cu puternice forme geometrice și asimetrice.Stilul minimalist este una din tendințele cel mai des întâlnite în rândul decoratorilor de amenajări interioare în 2007. 