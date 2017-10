Minighid pentru o masă festivă de efect

Ştire online publicată Marţi, 24 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Pentru cei care rămân acasă și doresc să organizeze mese festive cu familia sau prietenii, Culinar.ro are câteva sfaturi și sugestii, din care am reținut câteva trucuri simple, dar cu efect garantat:l De regulă, cu ocazia Crăciunului, gazda își dorește ca invitații să fie întâmpinați într-un mod cât mai special și pe măsura momentului. Veți reuși asta plasând în centrul mesei o fructieră încărcată cu fructe – kiwi, banane, portocale, mandarine, mere. Vor constitui o gustare ușoară pentru invitați, dar și un excelent punct focal al mesei.l Nu este greu să aranjați într-un mod anume și vesela. Deci, așezați crenguțe naturale de brad de jur-împrejurul farfuriilor, iar la final plasați câte un globuleț ornamental și câte un pahar de vin în dreptul fiecărui tacâm. Dacă nu vă atrage ideea cu globulețele, prindeți bucăți de beteală de marginile feței de masă și efectul va fi pe măsură.l Accesorii care nu trebuie să lipsească de pe masa de Crăciun sunt și lumânările plasate în sfeșnice de argint, întrucât conferă intimitatea necesară reîntâlnirii cu cei dragi. În plus, vor face ca totul să arate perfect și să strălucească, așa cum se impune în zile de mare sărbătoare.l Nu uitați! Pregătiți cutiuțe cu cadouri simbolice, ba chiar trasnite, și pentru eventualii autoinvitați! Arătându-le că v-ați gândit și la asemenea situații, le veți face o surpriză plăcută și veți condimenta seara cu momente vesele!