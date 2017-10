Milano vă aşteaptă la shopping cu reduceri imense

Milano vă așteaptă la shopping cu reduceri imense

Sâmbătă, 02 Februarie 2013

Milano, orașul care își dispută titlul de „Capitală a Modei”, într-o concurență acerbă cu Parisul, transformă shopping-ul într-o aventură fascinantă, caracterizată de slalomul printre zecile de vitrine și susținută de reducerile substanțiale.Reducerile sunt cu atât mai atrăgătoare cu cât se aplică inclusiv la brandurile de lux, spre bucuria împătimiților de shopping, care pot cumpăra în această perioadă articole vestimentare, accesorii sau cosmetice realizate de nume celebre. Spre exemplu, casele Versace și Prada aplică reduceri de până la 50%.În Milano, shoppingul poate fi împărțit în două categorii: lux și util. Produsele de lux, bijuteriile pline de pietre scumpe, montate în structuri din aur, argint sau aur alb, hainele din cele mai noi colecții ale celor mai importanți creatori de modă, toate se găsesc în „Fashion Quadrilatero”. Pe de altă parte, pentru articole de îmbrăcăminte mult mai puțin costisitoare, mai practice, dar în același timp la fel de atrăgătoare, mergeți în zona de lângă Piața Domului.Invariabil, numele celebre și mărcile cu reputație atrag prețuri mari, indiferent de reduceri. Pentru tarife mult mai mici, vizitați Corso Vittorio Emanuele, Corso Buenos Aires, Via Torino și Corso di Porta Ticinese, câteva artere comerciale din metropola italiană unde domină simțul practic.Pe Corso Vittorio Emanuele se găsesc magazine precum H&M, Zara și Furla, dar și branduri mai puțin populare ca: Max Mara, Moreschi, Bruno Magli și Pollini.În ceea ce privește oferta magazinelor de tip outlet, cele mai indicate sunt Diffusione Tessile, amplasat în centrul orașului.Pentru colecții mai vechi lansate de D& G, mergeți în outletul Legano, iar pentru accesoriile Fratelli Rosseti intrați în outletul Parabiago.Pentru haine și accesorii create exclusiv pentru copii și adolescenți, vizitați buticurile deschise pe Via Torino.Trebuie să știți că în Milano aproape toate magazinele sunt închise duminica. În schimb, în această zi puteți face cumpărături în complexele comerciale cu o ofertă bazată pe produse multimedia, pe care le găsiți în Galeriile Vittorio Emanuele, în Piazza Duom sau pe strada Torino.