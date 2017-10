Mii de tineri s-au distrat până în zori la Festivalul Stufstock

Cel mai așteptat spectacol al anului de către iubitorii rockului a fost un real succes, mii de persoane participând la Vama Veche la Festivalul Stufstock. Pe parcursul celor trei zile, în perioada 3-5 septembrie, tinerii veniți din toată țara, dar și de peste hotare s-au distrat la maxim. Pe lângă tinerele drăguțe și melodiile care i-au făcut să danseze, berea a fost un alt prieten de nădejde. „Am venit încă de marți la Vama Veche, special pentru festivalul Stufstock și dacă vremea va fi călduroasă vom sta până luni” a declarat Mihai Tudorașcu, un tânăr de 20 de ani, venit la mare cu un grup de prieteni. Chiar dacă vremea nu prea a ținut cu tinerii veniți la Stufstock, ei nu au plecat de la concert. Din contră, pentru a se încălzi, au dansat până în zori și au băut cantități imense de bere. Cea de-a VII-a ediție a Festivalului Stufstock a început joi seara, mii de iubitori ai muzicii rock fiind prezenți pe plaja de la Vama Veche. Prima seară a distracției s-a deschis cu un concert aparte, o colaborare specială între Golden Stufstock și Mike Godoroja & Blue Spirit. Este vorba de proiectul „Balkanic Zeppelin”, care i-a avut ca invitați pe Marius Mihalache și Corneliu Stroe. Pe aceeași scenă cu Balkanic Zeppelin, în deschidere, a urcat The Others, una dintre trupele care au debutat la Stufstock în 2007. Festivalul a continuat în cea de-a doua seară cu un alt concert extraordinar susținut de Ovidiu Lipan Țăndărică și Fanfara 10 prăjini la care Stelu Enache a fost invitat special. Târziu în noapte, Mircea Baniciu și Josef Kappl, susținuți de Vlad Cnejevici (clape, voce), Teo Boar (chitară electrică și acustică) și Cristi Iorga (tobe), au cântat pentru vamaioții de pe plaja Golden Stufstock. Pe scena Golden Stufstock au mai cântat Rain District, Trooper, Snails, Celelalte Cuvinte, Luna Amară și Deka Dens. Tot vineri seara, dar pe scena secundară, de la Goblin & Gulag au urcat artiștii de la Blood Print, EVO, Highlight Henosis, Alternativ Quartet, Tep Zepi, Godmode. Sâmbătă seara, în ultima zi a Festivalului Stufstock 7, pe scenă au cântat Phenomenon, Les Elephants Bizares, ZOB, Kumm, EMIL, Timpuri Noi, Urma, The Amsterdams și Dj Sile. De departe, cel mai spectaculos show a fost cel oferit de trupa Zdob și Zdub, care a fost rechemată pe scenă de fani, oferind o oră și jumătate de etno-rock de cea mai bună calitate. Totodată, pe scena secundară au urcat cei de la Propaganda, Hush, Nuage, Relative, The Mushroom Story și L’orchestre Roche. Chiar dacă anul acesta, din cauza crizei financiare, la Festivalul Stufstock au fost prezente numai trupe românești, cei prezenți s-au declarat mulțumiți de prestația celor care au urcat pe scenă și au spus că vor reveni cu drag anul următor.