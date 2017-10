Mihei, cel mai harnic deputat constănţean, Iustian, în coada listei

Top! Top! Top…

Mihei, cel mai harnic deputat constănțean, Iustian, în coada listei

Parlamentarii au intrat în vacanță și unii dintre ei și-au făcut bilanțul pe primele șase luni din an. Mult, puțin, asta e… Unii atât pot, alții atât vor. La o simplă evaluare în cifre, iată cum stau lucrurile în ceea ce privește activitatea deputaților constănțeni din sesiunea care tocmai s-a încheiat: Pe parcursul lui 2007, liberalul Gheorghe Dragomir a depus la Cameră, în scris, 15 declarații politice și este semnatar la 10 propuneri legislative. În portofoliul pe 2007 al liberalului nu se regăsește nicio interpelare și este lesne de înțeles de ce. Nu mai puțin de 26 de intervenții în plenul camerei a avut, în 2007, fostul conservator, actualul liberal Andrian Mihei. Mihei a fost semnatar la 14 proiecte legislative și a interpelat diverși miniștri de 17 ori. În doar cinci ședințe, democratul Stelian Duțu a depus nouă declarații politice. Pe parcursul aceleiași sesiuni Duțu s-a numărat printre inițiatorii unei singure inițiative legislative și semnatarul a două interpelări. Democratul Laurențiu Mironescu a depus și el la Cameră trei declarații politice, a inițiat trei proiecte de legi și a semnat 20 de interpelări și întrebări adresate Executivului. Conform evaluărilor site-ului oficial al Camerei Deputaților, social - democratul Corneliu Dida a luat cuvântul în plen o singură dată, în această sesiune, în cadrul unei dezbateri pe marginea propunerii legislative privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de acțiuni de la Aeroportul „Mihail Kogălniceanu” către județul Constanța. Deputatul constănțean a fost însă inițiatorul a opt proiecte legislative, dar și semnatarul unei întrebări și al unei interpelări. De remarcat că, până anul trecut, Dida nu a avut nicio inițiativă parlamentară, în 2006 fiind prima astfel de acțiune. Social - democratul Eduard Martin face notă discordantă cu colegii de partid, el înregistrând zero ieșiri la rampă cu declarații politice sau dezbateri. Martin a inițiat însă, alături de alți colegi, nouă propuneri legislative și a adresat o interpelare și o întrebare guvernanților. Colegul său de partid, Alexandru Mazăre, a ieșit totuși o dată în fața colegilor din Cameră, când a avut o intervenție pe tema trecerii unui pachet de acțiuni de la Aeroportul „Mihail Kogălniceanu” la județul Constanța. Mazăre a fost și el semnatar la nouă proiecte legislative și și-a trecut și el în portofoliu o interpelare și o întrebare adresate Guvernului. Peledistul Mircea Iustian nu a vrut să se remarce prea mult în sesiunea parlamentară care s-a încheiat săptămâna trecută. În martie, a avut o singură intervenție în plenul Camerei, a fost semnatar la o singură inițiativă legislativă și a adresat o singură întrebare guvernului. Peremistul Gelil Eserghep și-a pus semnătura, de la începutul lui 2007 până la intrarea în vacanța parla-mentară, pe cinci propuneri legislative, a interpelat și el guvernanții de două ori și este semnatarul a trei declarații politice. Două dintre ele sunt depuse cu puțin înainte de intrarea în vacanță și au ca subiect potențialul turistic al litoralului Mării Negre și posibilitățile de promovare a acestuia. Deputatul Uniunii Democrate a Tă-tarilor Turco – Musulmani din România, Aledin Amet, a fost, atât în nume propriu cât și alături de colegi de-ai săi din Parlament, inițiatorul a nu mai puțin de nouă propuneri legislative. Amet a susținut în plenul Camerei Deputaților și 16 declarații politice și a interpelat de 11 ori Guvernul, pe teme dintre cele mai diverse, de la agricultură, sănătate, sport la cultură și probleme sociale. În cele șase luni de activitate par-lamentară, activitatea deputatul Uniunii Democrate Turce din România, Iusein Ibram, se reduce la o singură declarație politică, depusă în scris la Camera Deputaților și la cooperarea cu alți colegi în scopul inițierii a șapte proiecte legis- lative. Deputatul independent Dan Mocănescu nu s-a dat nici el în vânt să iasă în fața colegilor cu vreo problemă. El a semnat alături de alți colegi 10 proiecte de legi și a adresat trei întrebări guvernului.Parlamentarii au intrat în vacanță și unii dintre ei și-au făcut bilanțul pe primele șase luni din an. Mult, puțin, asta e… Unii atât pot, alții atât vor. La o simplă evaluare în cifre, iată cum stau lucrurile în ceea ce privește activitatea deputaților constănțeni din sesiunea care tocmai s-a încheiat: Pe parcursul lui 2007, liberalul Gheorghe Dragomir a depus la Cameră, în scris, 15 declarații politice și este semnatar la 10 propuneri legislative. În portofoliul pe 2007 al liberalului nu se regăsește nicio interpelare și este lesne de înțeles de ce. Nu mai puțin de 26 de intervenții în plenul camerei a avut, în 2007, fostul conservator, actualul liberal Andrian Mihei. Mihei a fost semnatar la 14 proiecte legislative și a interpelat diverși miniștri de 17 ori. În doar cinci ședințe, democratul Stelian Duțu a depus nouă declarații politice. Pe parcursul aceleiași sesiuni Duțu s-a numărat printre inițiatorii unei singure inițiative legislative și semnatarul a două interpelări. Democratul Laurențiu Mironescu a depus și el la Cameră trei declarații politice, a inițiat trei proiecte de legi și a semnat 20 de interpelări și întrebări adresate Executivului. Conform evaluărilor site-ului oficial al Camerei Deputaților, social - democratul Corneliu Dida a luat cuvântul în plen o singură dată, în această sesiune, în cadrul unei dezbateri pe marginea propunerii legislative privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de acțiuni de la Aeroportul „Mihail Kogălniceanu” către județul Constanța. Deputatul constănțean a fost însă inițiatorul a opt proiecte legislative, dar și semnatarul unei întrebări și al unei interpelări. De remarcat că, până anul trecut, Dida nu a avut nicio inițiativă parlamentară, în 2006 fiind prima astfel de acțiune. Social - democratul Eduard Martin face notă discordantă cu colegii de partid, el înregistrând zero ieșiri la rampă cu declarații politice sau dezbateri. Martin a inițiat însă, alături de alți colegi, nouă propuneri legislative și a adresat o interpelare și o întrebare guvernanților. Colegul său de partid, Alexandru Mazăre, a ieșit totuși o dată în fața colegilor din Cameră, când a avut o intervenție pe tema trecerii unui pachet de acțiuni de la Aeroportul „Mihail Kogălniceanu” la județul Constanța. Mazăre a fost și el semnatar la nouă proiecte legislative și și-a trecut și el în portofoliu o interpelare și o întrebare adresate Guvernului. Peledistul Mircea Iustian nu a vrut să se remarce prea mult în sesiunea parlamentară care s-a încheiat săptămâna trecută. În martie, a avut o singură intervenție în plenul Camerei, a fost semnatar la o singură inițiativă legislativă și a adresat o singură întrebare guvernului. Peremistul Gelil Eserghep și-a pus semnătura, de la începutul lui 2007 până la intrarea în vacanța parla-mentară, pe cinci propuneri legislative, a interpelat și el guvernanții de două ori și este semnatarul a trei declarații politice. Două dintre ele sunt depuse cu puțin înainte de intrarea în vacanță și au ca subiect potențialul turistic al litoralului Mării Negre și posibilitățile de promovare a acestuia. Deputatul Uniunii Democrate a Tă-tarilor Turco – Musulmani din România, Aledin Amet, a fost, atât în nume propriu cât și alături de colegi de-ai săi din Parlament, inițiatorul a nu mai puțin de nouă propuneri legislative. Amet a susținut în plenul Camerei Deputaților și 16 declarații politice și a interpelat de 11 ori Guvernul, pe teme dintre cele mai diverse, de la agricultură, sănătate, sport la cultură și probleme sociale. În cele șase luni de activitate par-lamentară, activitatea deputatul Uniunii Democrate Turce din România, Iusein Ibram, se reduce la o singură declarație politică, depusă în scris la Camera Deputaților și la cooperarea cu alți colegi în scopul inițierii a șapte proiecte legis- lative. Deputatul independent Dan Mocănescu nu s-a dat nici el în vânt să iasă în fața colegilor cu vreo problemă. El a semnat alături de alți colegi 10 proiecte de legi și a adresat trei întrebări guvernului.