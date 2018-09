Mihai Trăistariu, navetist de Constanţa. Ţine cură de slăbire!

Mihai Trăistariu, navetist de Constanța. Ține cură de slăbire!

Mihai Trăistariu, pe care telespectatorii Antenei 1 îl vor descoperi, din 8 septembrie, în postura de concurent al emisiunii „Te cunosc de undeva!”, face săptămânal naveta Constanța - București, ca să ajungă la antrenamentele și filmările pentru acest show.„Eu sunt din Piatra Neamț, dar, de 20 de ani, locuiesc la Constanța. De când am început pregătirile pentru «Te cunosc de undeva!», vin la București săptămânal și locuiesc aici la un hotel. Pentru acest show, la care mi-am dorit mult să particip, mi-am schimbat și programul de predare la Școala de muzică pe care o dețin în Constanța. Le predau muzică doar în week-end celor 52 de copii înscriși la aceste cursuri”, spune Mihai Trăistariu.Artistul speră ca participarea sa la „Te cunosc de undeva!” să îl schimbe radical.„Îmi doresc ca «Te cunosc de undeva!» să mă ajute pe partea de show și să mă descopăr mai bine ca artist”, mai spune el.Ca să arate bine pe sticlă, Mihai și-a propus să dea jos câteva kilograme. Pentru asta a reînceput să meargă la sală și să țină un regim alimentar.„Fac culturism, la mine, la Constanța, sub îndrumarea unui antrenor personal. Și țin un regim alimentar”, adaugă Trăistariu.La „Te cunosc de undeva!”, abia așteaptă să intre în primele roluri.„Mi-ar plăcea să fiu Stevie Wonder, Laurențiu Cazan și Michael Bolton, dar și Mariah Carey, Sam Smith sau Conchita Wurst”, mai spune concurentul.