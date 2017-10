Mihai Petre nu renunţă la poziţia de jurat

Mihai Petre nu renunță la poziția de jurat

Ştire online publicată Marţi, 15 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Mihai Petre va face parte din juriul show-ului „Dancing with the stars”, pe care Antena 1 îl pregătește telespectatorilor în această toamnă.„Dancing with stars este, după părerea mea, cel mai complex și mai spectaculos format de dans de pe piață. Urmăresc show-ul din SUA de multă vreme și mă declar un fan al lui. Datorită profesiei și carierei mele în dans, am fost întotdeauna atras de acest gen de formate, așa că mă bucur foarte mult să am șansa să jurizez un show care duce dansul la alt nivel. Un factor important în decizia mea îl are și echipa de producție, alături de care lucrez de peste un deceniu, echipa în cadrul căreia m-am format ca și om de televiziune. «Dancing with the stars» va fi o explozie de dansuri spectaculoase, iar de asta vă veți convinge în această toamnă la Antena 1”, a declarat dansatorul.