Migdalele, o gustare sănătoasă pentru copilul tău

Aromate, gustoase și hrănitoare, migdalele sunt o alegere excelentă pentru copilul tău când are poftă de ronțăit ceva bun. În plus, consumul zilnic de migdale protejează creierul, inima, întărește sistemul imunitar și previne apariția anemiilor.Migdalele sunt sursă excelentă de fibre și proteine, conțin vitaminele A, B, E și o serie de minerale esențiale pentru funcționarea optimă a organismului cum ar fi magneziu, potasiu, fier, zinc și sulf. Studiile oamenilor de știință au arătat că 28 de grame de migdale sunt echivalente cu o porție de broccoli gătit, iar 25 de migdale conțin aproximativ aceeași cantitate de calciu cât are un sfert de cană de lapte.De asemenea, concentrația ridicată de proteine, fibre și grăsimi monosaturate din migdale stimulează digestia și combate constipația.