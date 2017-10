Micul dejun, duşmanul colesterolului

Micul dejun, dușmanul colesterolului

Ştire online publicată Miercuri, 29 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Cu toate că este cea mai importantă masă a zilei, foarte multă lume sare peste micul dejun, fie din lipsă de timp, fie din comoditate. Însă motivele pentru care nu trebuie să ieși din casă fără să mănânci sunt foarte importante. Iar unul dintre acestea, pe care, probabil puțini îl știu, este acela că te ajută să ții valoarea colesterolului sub control. Iată, așadar, ce beneficii are micul dejun, potrivit www.naturalnews.com:Aduce un plus de energie. Dacă te simți obosit și somnoros dimineața, nu dispera. Un mic dejun hrănitor te umple de energie cât pentru toată ziua. Fibre, vitamina C și vitamina D sunt câțiva dintre nutrienții care te ajută să-ți ridici nivelul de energie.Sporește puterea de concentrare. Dacă vrei să fii productiv de-a lungul zilei, trebuie să mănânci dimineața. Pentru că, știm cu toții prea bine, este imposibil să te concentrezi la ceva când ți-e foame.Pune metabolismul la treabă. Te plângi că te îngrași imediat și că nu reușești să slăbești? Poate asta e problema ta. Micul dejun îți reglează activitatea întregului corp, în special a metabolismului, căruia îi dă restart în fiecare dimineață.Ajută la menținerea greutății normale. Studiile au confirmat că persoanele care sar peste micul dejun sunt mai predispuse să fie obeze. Asta pentru că, în zilele în care sari peste micul dejun, ai tendința să mănânci mai mult la prânz și seara.Te scapă de colesterol. De departe, este vorba despre un mare beneficiu al primei mese din zi. Dacă ai probleme cu colesterolul, cercetătorii te îndeamnă să respecți cu sfințenie acest obicei.