Micile vedete au invadat litoralul

Luni, s-a deschis seria de activități conexe dedicate ediției 2007 a Festivalului Național de Creație și Interpretare „Mamaia Copiilor", printr-o serie de concerte la Casa de Cultură a Sindicatelor Constanța, Tabăra Năvodari, Cazino Mamaia și în multe alte locații. Prin cântecul lor, copiii anunță cel mai mare festival dedicat tinerelor talente. Festivalul își va deschide porțile vi-neri, 6 iulie, de la ora 20, pe scena Tea-trului de Vară Mamaia, iar duminică, se va desfășura gala laureaților. În acest an, vor urca pe scenă concurenții selecționați în urma preselecțiilor zonale, pe patru grupe de vârstă. De asemenea, la secțiunea creație, se vor întrece piese semnate, printre alții, de George Natzis, Jolt Kerestely, Daniela Grosu, Dan Dumitriu. În premieră, la ediția din acest an, pe scenă vor urca grupuri vocale de copii: Andantino și Floare de colț, din București, Atheneum, din Focșani, Vivere, din Oradea, Sunetul muzicii, din Corbeanca și Băltăgești, Angelli, din Tecuci.