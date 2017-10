„Mi-aş dori să fac primul film 3D românesc“

Sergiu Nicolaescu:

„Mi-aș dori să fac primul film 3D românesc“

Regizorul Sergiu Nicolaescu a declarat, într-un interviu pentru Pro Cinema, că și-ar dori să facă primul film 3D românescși că are în plan o continuare a comediei „Poker“. La 81 de ani și cu o listă de 50 de filme regizate în spate, Sergiu Nicolaescu a declarat că și-ar dori să facă primul film 3D românesc, dacă ar avea condiții pentru realizarea unui asemenea proiect. „Un film 3D nu poate fi gândit mo-dest. Ar trebui să fie un film de dimensiuni puternice, istorice. Ar putea fi despre Primul sau Al Doilea Război Mondial. Asta ar merita făcut”, a declarat Sergiu Nicolaescu în interviul pentru www.procinema.ro. Totodată, Sergiu Nicolaescu a dezvăluit că vrea să revină în toamnă cu o continuare pentru comedia „Poker”, din 2010. „«Poker» este a doua comedie din carieră, după «Nea Mărin Miliardar», și voi începe să lucrez la o continuare. Despre ce va fi? Poveste de viață de astăzi, o lume nebună, un haos total. Va fi despre viața de astăzi din România. Vor fi în continuare o parte din actorii care au fost în primul «Poker»: Horațiu Mălăele, Valentin Teodosiu, Vladimir Găitan. Nu pot încă să vă spun ce alte nume noi vor mai juca în film”, a precizat Sergiu Nicolaescu. Totodată, Sergiu Nicolaescu - care a jucat peste 35 de roluri, de la comisarul Moldovan la Mircea cel Bă-trân, mareșalul Averescu sau Carol I, și a regizat peste 50 de producții - spune că nu are un regizor preferat. „Fără doar și poate Alfred Hitchcock mi-a plăcut foarte mult. M-am inspirat din drama europeană, în special din cea franceză de exemplu pentru «Orient Express»”, a spus Sergiu Nicolaescu. El a vorbit în interviu și despre cineaștii tineri, care i-au atras atenția. „Un regizor tânăr foarte bun este Cristi Puiu, dar mai sunt și alții. Însă, au nevoie de filme mari în care să-și dovedească talentul. Asta este problema lor. Actorii de astăzi nu se impun pentru că nu au unde să se impună și cu ce să se impună”, consideră Sergiu Nicolaescu. În plus, Sergiu Nicolaescu a recomandat vizitatorilor site-ului www.procinema.ro și cinci filme clasice, pe care le apreciază, respectiv „Zbor deasupra unui cuib de cuci”, „Psycho”, „Taxi Driver”, „Portocala Mecanică” și „Scarface”.