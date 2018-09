Alin Gheorghișan:

"Mi-ar plăcea să o imit pe Ozana Barabancea"

Alin Gheorghișan, artist al Teatrului „Constantin Tănase” din București, pe care telespectatorii Antenei 1 îl vor vedea, din 8 septembrie, în postura de concurent la „Te cunosc de undeva!”, își repetă rolurile pentru acest show sub privirile fiicei sale, Bianca, în vârstă de 10 ani. Artistul mai are un băiețel, Tudor, de 7 ani.„Bianca este extaziată și abia așteaptă să vină în public, la filmările pentru acest show. Îi place să mă vadă repetând acasă și mă ajută căutând pe internet informații despre personajele pe care le am de interpretat la «Te cunosc de undeva!»”, declară Alin.Concurentul spune că nu există personaj de care să se teamă.„Iau totul ca pe o provocare. Și sunt un perfecționist. Mi-ar plăcea să o imit pe Ozana Barabancea, cu «Salcia». De fapt, aș putea cânta orice din repertoriul ei. Mi-ar mai plăcea să-mi pice la ruletă personaje precum Tina Turner sau Shirley Bassey”, explică Alin Gheorghișan.