Mesaje de Nevruz din lumea turcică pentru etnicii din Medgidia

„Sărbătoarea primăverii” sau Nevruzul a fost celebrată sâmbătă, la Medgidia, printr-o amplă manifestare. Evenimentul a fost organizat de filiala locală a Uniunii Democrate a Tătarilor Turco - Musulmani din România, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean și având drept colaboratori Primăria Medgidia și Centrul Cultural „Dunărea de Jos” din Galați. Programul evenimentului a fost structurat pe două componente, respectiv una teoretică și o alta practică. Istoricul și importanța sărbătorii, care marchează venirea primăverii în lumea turcică, au fost abordate într-o serie de referate, prezentate deopotrivă de reprezentanți ai organizatorilor, dar și de invitați. Realizate din perspective diferite, lucrările au constituit un element determinant în promovarea și cunoașterea tradițiilor lumii turcice. Un element inedit al acțiunii a fost prezentarea în imagini a sărbătorii de Nevruz. Materialul a fost pregătit și prezentat de către Ghiulten Abdula, din partea Centrului Cultural „Dunărea de Jos” de la Galați. Tot Ghiulten Abdula a pregătit special pentru evenimentul de sâmbătă și prezentarea cărții pentru copii „Povestea Nevruzului”. Abdula mai pregătește în această perioadă și o altă carte dedicată tradițiilor de Nevruz. Cartea va fi accesibilă tuturor, ea fiind scrisă atât în limba turcă, cât și în limba română. Programul artistic al evenimentului de sâmbătă a fost susținut de elevi ai școlilor din Medgidia, Cuza Vodă și Fântâna Mare, dar și de Ansamblul Karasu al filialei Medgidia a UDTTMR. Proiectul, coordonat de Șachir Bunian, s-a încheiat cu imnul lumii turcice, nu înainte însă de a fi transmise mesajele unor oficiali din lumea turcă, dedicate sărbătorii de Nevruz. Așa cum se obișnuiește la sărbătoarea de Nevruz (Nawrez, în limba tătară), nu a lipsit nici colindul cu care, de altfel, a și debutat programul artistic. Nevruzul, sărbătoarea primăverii lumii turcice În fiecare an, pe 21 martie, popoarele lumii turcie marchează începutul primăverii. Este data la care se sărbătorește Nevruzul, o sărbătoare veche de peste 5.000 de ani. Potrivit legendei, simbolul sărbătorii se reflectă în legenda Erghenekonului. Legenda spune că în urmă cu mii de ani, din cauza unei catastrofe naturale, oamenii au rămas închiși între zidurile unor munți înalți, care erau atât de înalți încât erau imposibil de escaladat. În fața acestei situații nu puteau face altceva decât să-și continue viața. În acest spațiu în care s-au stabilit involuntar, ei au găsit zăcăminte de cărbuni și minereuri pe care le-au prelucrat, au crescut animale, ducând astfel o viață normală. Legenda spune că tot exploatând minereurile, peretele muntelui s-a subțiat și un lup a fost văzut ieșind. I-au luat urma lupului și mare le-a fost mirarea și bucuria că au putut să iasă și ei prin acel loc. Acea zi a corespuns cu ziua de 21 martie, zi care în calendarul cu 12 animale al vechilor turci este considerată ziua când încep înnoirile, adică dă colțul ierbii, vremea se încălzește și totul se trezește la o nouă viață. Altfel spus, începe un an nou. Astfel că, legenda spune că la baza acestei tradiții stă sărbătoarea Ergheneken „Ieșirea” din Erghenekon. Această sărbătoare este sărbătorită în fiecare an în mod special de către turcii din Anatolia, Azerbaycean, Kazakistan, Tatariatan, Dođu Turkistan, Tûrkmenistan, Crimeea și turcii din Balcani.