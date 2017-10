Mercedes C63 AMG Coupe Black Series, confirmat oficial

Ştire online publicată Luni, 25 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

După ce au fost publicate pe Internet ‘’accidental’’ fotografii cu modelul C63 AMG Coupé, a venit momentul în care Mercedes s-a decis să anunțe oficial informații și fotografii legate de această mașină. Așadar, pregătește aplauzele, tobele și banii pentru ediția C63 AMG Black Series, care este cireașa de pe tortul clasei C.Sub capota cu nervuri atât de evidențiate încât pot fi observate și de pe luna se află un motor V8 de – ai ghicit – 6.3 litri, in stare să îți ofere 517 CP. Cuplat la o cutie de viteze AMG Speedshift MCT cu 7 trepte și combinat cu una dintre cele patru setări electronice disponibile, te va ajuta să obții un demaraj de la 0 la 100 km/h in 4,2 secunde.Ca și vechiul Black Series construit in 2006, Mercedes-Benz l-a echipat pe C63 AMG Coupé cu suspensii ajustabile sportive, frâne AMG ceramice, jante din titan cu dimensiuni diferite pentru față și spate, pe care le-a incălțat cu pneuri de 255/35 R 19 si 285/30 R 19. Unitatea de control a fost imbunătățită, pistoanele sunt și ele noi, iar mașina a primit un sistem pentru răcirea uleiului cu 50% mai eficient in comparație cu versiunea standard C.Mercedes-Benz mai ofera in premieră două pachete opționale: Track Package si AMG Aerodynamic Package. Primul pachet include pneuri Dunlop și un sistem de răcire suplimentar în deflectorul de aer din partea posterioară, in timp ce AMG Aerodynamic vine cu mai multe elemente realizate din fibră de carbon pentru exterior. Din punct de vedere vizual, noul membru care poartă numele Black Series beneficiază de o bară de protecție frontală nouă, mai agresivă, cu ‘’guri’’ de aerisire uriașe, în timp ce spatele este garnisit cu țevi de evacuare trapezoidale. Citește mai departe