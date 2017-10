Meleşcanu îl strânge de gât pe Vosganian dacă nu îi dă buget mai mare pentru armată

Meleșcanu îl strânge de gât pe Vosganian dacă nu îi dă buget mai mare pentru armată

Ministrul Apărării Naționale, Teodor Meleșcanu, a declarat, sâmbătă, la Constanța, că este nemulțumit de creșterea bugetară prevăzută în domeniul apărării pentru anul 2008. O primă schiță a bugetului de stat arată o creștere cu aproximativ 300 milioane de lei, ceea ce reprezintă sub 2% din produsul intern brut (PIB). „Am spus că în apărare, orice coborâre sub 2% din PIB, ne-ar putea afecta înzestrarea și respectarea angajamentelor internaționale cu NATO, UE, ONU, OSCE și alte misiuni multinaționale în teatrele de operațiuni", a declarat Meleșcanu. Ministrul a recunoscut că Guvernul are cu totul alte priorități decât armata, cum ar fi educația și cercetarea, infrastructura, sănătate, dar a atras atenția că România s-a angajat față de NATO și UE să asigure Apărării un buget de 2,38% din PIB. „În acest fel, cred că obiectivul nostru, acela de a garanta un buget de 2,38% pentru Apărare, este greu de atins și ne-ar afecta în respectarea angajamentelor pe care ni le-am asumat în fața partenerilor noștri", a declarat ministrul Meleșcanu. Șeful MApN a subliniat că nu va accepta un buget de sub 2% și a precizat că săptămâna viitoare va purta o discuție pe această temă cu ministrul Economiei și Finanțelor, Varujan Vosganian. „Îl strâng de gât dacă nu îmi dă mai mult", a glumit Meleșcanu. În cazul în care nu se va ajunge la o înțelegere cu ministrul Economiei și Finanțelor, ministrul apărării a declarat că premierul Călin Popescu Tăriceanu s-a oferit să medieze negocierile dintre cei doi oficiali.