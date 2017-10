McLaren, pe ultima suta de metri

Ştire online publicată Joi, 25 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

McLaren ne-a amenintat multa vreme cu noul lor supercar, ca si cum doar un miracol ne-ar fi putut salva de un blestem fatal. Chiar daca si acum ne este dor de Mercedes SLR McLaren, trebuie sa recunoatem ca adevaratul urmas moral al legendarului Mclaren F1 nu se putea reincarna decat intr-o masina realizata integral in fabrica din Woking, Marea Britanie. Chiar si atunci cand a fost gata, noul McLaren MP4-12C, masina cu nume imposibil de pronuntat si cu un look greu de uitat a preferat sa pastreze o aura de mister, sa nu apara imediat pe piata, ci sa ne lase pe noi sa ne-o dorim, mai mult ecat pe orice altceva. De data asta, insa, englezii sunt mai hotarati ca niciodata sa retabileaca ierarhia in segmentul supersport. Citeste mai departe...