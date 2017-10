Maybach by Aston Martin?

Ştire online publicată Vineri, 01 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Putine marci exotice au avut norocul lui Maybach. Ucis dupa Al Doilea Razboi Mondial, brandul de lux din Germania isi rezervase definitiv un loc in cartea de istorie si toata lumea uitase definitiv de acesta. Inceputul anilor 2000 a adus, insa, reinvierea companiei si a limuzinelor ei opulente, pe care multi le confunda cu S Class-ul de origine. Nici de data aceasta germanii nu au avut parte de prea ulta liniste, iar criza financiara despre care s-a scris atat de mult in ultima vreme a clatinat serios starea de sanatate a baronului Maybach, in ciuda gamei care, de la an la an, a primit modelele 57, 62 si 62 Laundalet. Si sa nu uitam de exclusivistele 57S si 62 S. Se pare, insa, ca Divinitatea este dubios de generoasa cu cei de la Maybach, iar baronul s-ar putea transorma intr-un adevarat lord, pentru ca britanicii de la Aston Martin ar putea produce noua generatie a limuzinei. Fabrica vizata este cea pe care englezii o detin la Gaydon, iar platforma tehnica cea mai probabila este cea a viitoarei generatii a lui Mercedes S Class. In schimb, Mercedes-Benz ar putea le-ar putea oferi britanicilor platforma tehnica de M Class si GL Class, cu tot cu V8-ul de 435 CP si 700 Nm. Si nimeni nu trebuie sa fie un geniu, pentru a-si da seama cine va avea de profitat de pe urma acestui troc. Sa spunem doar ca va purta numele de Lagonda si va arata chiar mai rau decat un Maybach. Sursa: TopGear.ro