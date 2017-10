Masculinizarea doamnelor…

Dacă, de exemplu, printr-un exercițiu de imaginație, recomandat de http://www.cosmopolitan.ro, ne-am întoarce în timp și i-am povesti unei femei din anul 1760, de exemplu, că în secolul XXI va ajunge să conducă o afacere multinațională și că va sta pe aceeași treaptă socială cu soțul său, este foarte probabil ca femeia să leșine sau să ne trimită sub escortă la o casă de nebuni! Ce să mai vorbim de faptul că va trebui să-și lase copiii în grija bonelor și îi va vedea doar la sfârșit de săptămână, ca orice femeie corporatistă care nu are timp și de familie?!Dacă, în acele timpuri, o femeie nu era educată să gândească în termeni individualiști, ea aparținând exclusiv sferei casnice, când nici nu se putea pune problema unei femei-afacerist, excepțiile, extrem de rare, fiind ridiculizate sau tratate că niște malformații sociale, astăzi lucrurile s-au schimbat radial. Pentru că tot suntem în perioadă electorală, ar fi bines ă amintim că femeile nu au avut drept de vot până în anul 1928, nu puteau intenta divorț și nu erau, propriu-zis, moștenitoarele averii familiei lor, pentru că soțul prelua banii și afacerile socrului. Asta nu înseamnă neapărat că erau persecutate de legea tatălui, așa cum preferă feministele să denumească uzanțele patriarhatului, ci doar că o societate care a fost creată de bărbat și care s-a dezvoltat pe seama unei experiențe aproape exclusiv masculine se adaptează destul de greu la noile legi ale egalității între sexe.Lăsând la o parte imaginea femeii secolelor trecute, dar și discursurile feministe moderne, de cele mai multe ori exagerate și lipsite de adevăr, totuși, este incredibilă povestea emancipării doamnelor și faptul că au ajuns, după secole de tratative la nivel social și politic, să pună semnul egal între ele și bărbații lor. Această scurtă trecere în revistă arată cel mai bine unde a ajuns femeia pe scară socială și ce s-a schimbat în viața ei, adică, aproape totul!Dar are această medalie și un revers? Există, oare, și efecte adverse ale integrării totale a femeii în cultură corporatistă? Iar unul dintre acestea este procesul de masculinizare a femeii, care a început în momentul în care cariera a devenit mai importantă decât viața de familie, feminitatea și momentele de relaxare. Or, asupra acestor lucruri, măcar femeile ar trebui să mediteze!