Mărţişoare pentru copiii nevoiaşi

Mărțișoare pentru copiii nevoiași

Copiii pentru care organizația World Vision România derulează proiecte confecționează, în fiecare an, mărțișoare pentru mămici, bunici și doamnele profesoare și învățătoare. De fiecare dată rămân, însă, foarte multe mărțișoare nedăruite. „Din respect pentru munca acestor copii și din dorința de a le prezenta și valorifica munca, anul acesta am inițiat Campania «Mărțișoare pentru copiii nevoiași». Este o acțiune prin care ne-am propus să expunem creațiile micilor artiști, să le promovăm talentul și să oferim un mărțișor autentic doritorilor”, a afirmat Izabela Ștefan-Iorga, reprezentant al organizației. Mărțișoarele au fost confecționate de copiii de la cluburile de artă ale World Vision din Cumpăna, Cobadin, Corbu, Cogealac și Medgidia; acestea sunt din ipsos pictat și au forme de animale, fructe, legume, bijuterii etc. Ele vor fi expuse și vor putea fi achiziționate din holul Casei de Cultură Constanța, în zilele de 26 și 27 februarie, de la ora 18,00; de la Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră, pe 25 februarie, de la ora 10,00; de la sediul Crimei Organizate, pe 25 februarie, de la 10,00; de la Poliția Constanța, pe 28 februarie, de la ora 8,00.