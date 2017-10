Mărioara Murărescu are cancer, dar refuză tratamentul!

Ştire online publicată Luni, 19 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

În anul 2008, realizatoarea tv Mărioara Murărescu, în vârstă de 65 de ani, a fost diagnosticată cu cancer la sân, dar după două operații și nenumărate ședințe de chimioterapie se însănătoșise, informează libertatea.ro.La scurtă vreme, boala a revenit.Mărioara Murărescu susține că nu mai are forța și nici motivația necesare pentru a se lupta cu cancerul, care acum îi macină glanda tiroidă.“Nu mai vreau să aud de tratamente, de citostatice. Sunt sătulă. Vreau să mă bucur de familia mea, de nepot, de toți cei dragi. Am petrecut prea mult timp prin spitale. Am fost puternică toată viața mea, dar la un moment dat te lasă curajul, voința, nu mai ai motivația necesară pentru a continua”,citează libertatea.ro.