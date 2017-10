Maria Ciobanu şi Ionuţ Dolănescu vor cânta la Saturn

Maria Ciobanu și Ionuț Dolănescu vor cânta la Saturn

Mangalia și stațiunile din sudul litoralului românesc intră cu dreptul în perioada vârfului de sezon. Plajele sunt pregătite, operatorii oferă servicii de calitate, apa mării are standardele europene pentru îmbăiere. Divertismentul era considerat punctul slab în stațiunile din sud, dar oferta a început să fie diversificată și în acest domeniu. Cei care au venit cu copiii la mare și nu numai, pot merge în stațiunea Saturn unde îi așteaptă Circus Americano. Spectacolele au loc în fiecare seară, de la ora 20,30 și cu câte două reprezentații în week-end. Grădinile de vară se animă și ele și seria spectacolelor a început ieri seară tot la Saturn, cu „Stelele litoralului”. În cadrul acestui spectacol sunt prezenți Maria Ciobanu, Ionuț Dolănescu, Romică Țociu, Cornel Palade, Carmen Șerban, Nicu Paleru, Nae Lăzărescu, Vasile Muraru și Andreea Bănică. Pe ecranele celorlalte grădini de vară rulează cele mai noi producții ale celei de-a șaptea arte, cea cinematografică. Grădina de vară din stațiunea Venus este transformată total și va găzdui sâmbătă, 11 iulie, de la ora 21,00, un superb concurs de frumusețe, în cadrul căruia se va oferi titlul de Miss Queen Europe. Tinerii sunt așteptați în cluburile din sudul litoralului: Why Not, Kremlin și Alcatraz din Neptun, Cpt. Mondy din Jupiter, Shock din Venus, Vision din Olimp și multe altele. Fiecare club are un specific și astfel, împreună, vor satisface gusturile celor mai pretențioși turiști.