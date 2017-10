Mărcile şi semnificaţiile lor (II)

Mărcile și semnificațiile lor (II)

Mazda - Logo-ul Mazda a fost realizat de Rei Yoshimara, un renumit creator de imagine pentru corporații, V-ul reprezentând o pereche de aripi întinse. Pentru Mazda, acestea simbolizează „creativitatea, simțul misiunii, delicatețea și flexibilitatea caracteristice mărcii”. Mercedes-Benz - Steaua în trei colțuri reprezintă dominația Mercedes-Benz asupra uscatului, mării și aerului. A apărut pentru prima dată în 1909 pe un Daimler, în 1926 fiind adăugată cununa de lauri pentru a marca unirea cu Benz. Sigla actuală, steaua într-un cerc, a fost folosită prima dată în 1937. Mitsubishi - Cele trei diamante (sau trei romburi) ale siglei Mitsubishi reprezintă elicea unui vapor, amintind de activitatea de început a constructorului nipon. Peugeot - Leul de pe sigla Peugeot provine de la emblema orașului Belfort, loc unde a fost construit unul dintre primele modele Peugeot. Autorul emblemei orașului, Bartholdi, este unul și același cu sculptorul care a realizat Statuia Libertății din New York. Porsche - Emblema Porsche este în mare parte identică cu cea a orașului Stuttgart, construit pe locul unei ferme de armăsari – de unde și calul de pe sigla. Coarnele de cerb și dungile roș-negre provin de la steagul Regatului Wurtemberg (actualmente landul Baden-Wurtemberg). Renault - Rombul Renault a fost la început doar o emblemă amplasată pe capotă. În spatele ei se afla claxonul, iar din 1922 centrul siglei a fost tăiat, pentru a permite sunetului să pătrundă. A început cu o formă circulară și a devenit romb în 1924. Skoda - Săgeata înaripată de pe sigla mărcii cehe nu are o semnificație anume, în afara faptului că sugerează viteza. Subaru - Subaru a fost prima marcă japoneza care a folosit un nume derivat din limba japoneză. Se referă la un grup de șase stele din constelația Taurus, cunoscute în japoneză și sub numele de „mutsuraboshi”. Este vorba de Pleiade. 