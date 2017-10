La Jupiter

Maratonul Teatrelor continuă cu un concert

Doru Todoruț (Deep Central), după reprezentația „Sex on the bici” a Teatrului Mic București pe scena Teatrului de Vară Jupiter: „Atunci când vreau să mă simt bine, îmi place să mănânc o mâncare deosebită, să beau un vin bun, dar și să văd un film bun sau o piesă de teatru, să ascult o piesă cântată bine. Când conduc la drum lung, îmi place să ascult teatru radiofonic, fără a putea spune că sunt un cunoscător. Pur și simplu, îmi place! În plus, e prima oară când văd un spectacol de teatru în aer liber, așa cum era în vremuri antice. Chiar vreau să fac o invitație sinceră tuturor celor care vin la mare să își rezerve o seară și pentru teatru, artă, cultură”.Maratonul Teatrelor în cadrul Teatrului de Vară Jupiter continuă până pe 31 august, cu aproape 40 de spectacole programate în acest interval. Miercuri, 20 august, de la ora 21, este programat concertul lui Tudor Gheorghe.