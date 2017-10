Mangalioţii caută atracţiile estivale în străinătate

Mangalioții caută atracțiile estivale în străinătate

Ştire online publicată Luni, 14 Iulie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

În ultimele veri, din ce în ce mai mulți mangalioți aleg să-și petreacă vacanțele în străinătate. Pentru a-și atrage clienții, agențiile de turism din Mangalia le pun la dispoziție pachete promoționale ce includ o gamă diversificată de facilități la cazare sau servicii. Și mai avantajoase sunt sejururile pentru grupuri formate din 6 până la 20 de persoane care se bucură de prețuri reduse la cazare. Pentru sezonul estival 2008, majoritatea localnicilor aleg ca destinații de vacanță Bulgaria, mai exact stațiunile Albena și Nisipurile de Aur. Oamenii sunt atrași nu doar de prețurile convenabile și serviciile net superioare celor de la noi, ci și de numeroasele posibilități de petrecere a timpului liber. Astfel, pe lângă unitățile de cazare, hotelierii pun la dispoziția clienților saloane de cosmetică, săli de gimnastică, saună, masaj, jacuzzi, etc. În plus, zonele turistice dispun de parcuri de distracții, cazinouri, terase, cluburi, baze sportive, etc. care de care mai atractive. Iată, câteva dintre tarifele practicate de către vecinii bulgari până la data de 27 august 2008: în stațiunea Albena, o cameră cu un pat, variază în funcție de confort între 29 și 64 euro, iar una dublă, 30 – 51 euro. Tarife mai avantajoase sunt afișate la recepțiile unităților de cazare de la Nisipurile de Aur. Aici, pentru o noapte la un hotel de patru stele se achită între 17 – 40 euro. În ambele stațiuni bulgărești, copiii cu vârste cuprinse între 2 - 12 ani se bucură de reducere de 50%. De asemenea, taxa de stațiune a fost stabilită la suma de 5 euro/persoană. Alte locuri preferate de către mangalioți sunt Grecia, Antalya și Tenerife. Astfel, un pachet ce include șapte nopți de cazare în stațiunea Paralia, la un hotel de trei stele plus, costă 279 euro/per-soană. Un sejur de 5 zile, în Antalya, la un hotel de trei stele se vinde cu 500 euro/persoană. Ceva mai piperată este vacanța în Tenerife, unde și atracțiile și confortul sunt la un nivel ridicat. Astfel, pentru o vacanță de 5-7 zile, turiștii trebuie să scoată din buzunare de la 555 până la 1.400 euro/persoană. Diana Oprea