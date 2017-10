Mananca sapun si detergent

Ştire online publicată Marţi, 08 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Tempestt Henderson, o tanara in varsta de 19 ani din Florida, sufera de o boala rara, care o face sa se indoape in fiecare zi cu substante folosite la curatarea hainelor. Tempestt Henderson, din Florida, este o tanara cu totul iesita din comun. Americanca in varsta de 19 ani sufera de o boala rara, care o face sa dea iama in sapunurile si substantele de curatat locuinta, pe care le consuma cu mare placere, desi stie foarte bine ca sunt toxice. Tempestt este atat de innebunita de gustul sapunului, despre care spune ca o ajuta sa scape de stres, incat a ajuns sa consume chiar si cinci bucati pe saptamana. Citeste mai departe...