Mănânc mult pe fond nervos şi mă îngraş. Mit sau realitate?

Mănânc mult pe fond nervos și mă îngraș. Mit sau realitate?

Ştire online publicată Luni, 02 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Atunci când suntem încărcați de emoții negative, consumăm alimente bogate în calorii. Așadar, specialiștii Diete.ro spun că factorii psihologici influențează rezultatele unei diete într-o măsură foarte mare. Statisticile arată că în România există patru milioane de persoane obeze și, conform celor mai noi informații, numărul lor este în creștere. De aceea, specialiștii susțin că această cifră nu ar trebui să stârnească mirare în condițiile în care cei mai mulți români trăiesc sub un stres permanent, din cauza crizei economice.Stresul și apetitulProblemele cotidiene de tot felul ne îndeamnă să mâncăm și pe fond emoțional. Așa ajungem să nu mai respectăm cele trei mese principale ale zilei. Or, acest comportament alimentar nu duce în altă direcție decât la acumularea de kilograme, de care nu mai reușim să scăpăm numai cu ajutorul dietelor. Partea și mai rea este că, în general, atunci când suntem stresați sau supărați, avem tendința de a consuma alimente bogate în glucide și în lipide, care stimulează centrul plăcerii din creier. În aceste condiții, corpul eliberează dopamină, un neurotransmițător re-cunoscut pentru capacitatea sa de a întreține starea de bine.AutopăcălealăDacă o persoană nu reușește să ducă la capăt nicio dietă de slăbire, se încadrează în categoria celor care se lasă păcălite de așa-numitele gânduri „antidietă”. Specialiștii atrag însă atenția că aceste gânduri apar mai ales în momentele în care nu ar trebui să consumăm niciun aliment. De exemplu, seara, după ora 20, ten-tații gen „Mănânc doar o bucățică!”, „Mâine-dimineață nu mai mănânc micul dejun!”, sau „Astăzi nu am mâncat decât două mere, deci îmi pot permite o brioșă!” nu reprezintă altceva decât o clară amenințare pentru reușita unei cure de slăbire.Strategie Pentru a scăpa de aceste gân-duri, este bine să amânăm punerea lor în aplicare cu aproximativ două-trei minute. Mai exact, dacă vi se face poftă de un sandviș, este posibil să nu vă puteți limita doar la unul singur, ci, mai mult ca sigur, veți mânca trei sau patru. În plus, după acesta poate urma și ceva dulce, „În fond, ce mai contează!” și, astfel, tot efortul depus pentru a slăbi a fost în van.Ieșirile la masă cu prietenii, mai rare Fiecare știe că în zilele când avem musafiri sau pur și simplu ieșim în oraș, cu prietenii, mâncăm mai mult. Nenumăratele studii realizate pe această temă confirmă că atunci când mâncăm în oraș sau la cineva acasă, consumăm cu 20 la sută mai multe alimente decât în mod normal. Totul, din cauză că, dacă ne aflăm în compania altor persoane, pierdem din vedere cantitatea de alimente consumate. De aceea, mai ales în timpul unei cure de slăbire, se recomandă evitarea meselor cu prietenii.Așadar, supărarea, dar și com-pania prietenilor, pot compromite, oricând, și cea mai corectă dietă de slăbire.