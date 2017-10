Mami, cât e ceasul?

Ştire online publicată Sâmbătă, 27 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

O poveste cu iepurași, ursuleți, care dimineața se trezesc la ora X, apoi mănâncă la ora Y, se duc la școală la ora Z este un bun început pentru a-l învăța pe micuț ceasul. Pentru început, nu are sens să îi explicați și de secunde. Este suficient să îi spuneți că ziua are 24 de ore, ce înseamnă dimineață, prânz și seară, din punct de vedere al orei. Cele mai bune rezultate apar atunci când începeți să îi explicați ce face acul orar. Dacă acul mic este la 12.00, atunci este ora 12.00. Nu îi explicați faptul că sunt și minute, că s-ar putea, de fapt, să fie 12 și jumătate, pentru că riscați să îl plictisiți. Apoi, treceți la minute. Cel mai bine este să îi explicați copilului noțiunea de sfert, jumătate și trei sferturi. Cel mai bine înțelege dacă îi dați ca exemplu un măr sau o plăcintă, care este tăiată în jumătate sau în sferturi. La fel de simplu, puteți să îi confecționați un ceas din carton. Teoretic, ar fi mai atras de un ceas real, cât mai haios, dar ceasul din carton va fi foarte atractiv, dacă îl faceți în prezența lui, ba îl puneți să vă și ajute. În prima fază nu îi explicați decât că, dacă acul mare este la primul sfert (depinde de la copil la copil, dacă e bine să îi spui că sfertul este în dreptul cifrei 3, jumătatea la 6) atunci este și un sfert. La fel la și jumătate și la fără un sfert. Deja copilul știe că dacă acul mic este la 5, iar acul mare la 3, atunci este 5 și un sfert. La și jumătate, trebuie să i se explice că acul mic, deși nu mai este în dreptul unei cifre, ci între două, este importantă cea dinaintea acului „cifra care a fost deja vizitată de ac". La fel, că se spune fără un sfert pentru că nu este complet, că nu a ajuns încă la ora care e indicată de acul mic. Abia când copilul stăpânește aceste noțiuni, treceți la numărătoarea din 5 în 5, iar apoi din minut în minut.