Mamele care stau acasă doi ani cu copilul riscă să îşi piardă locul de muncă

Mamele care stau acasă doi ani cu copilul riscă să își piardă locul de muncă

Mamele care vor să stea acasă timp de doi ani au o grijă în plus. Alegând între carieră și familie ele își asumă astfel riscul de a fi concediate imediat după încheierea concediului de îngrijirea copilului. Potrivit unei Ordonanțe de Urgență, patronii nu vor putea să le disponibilizeze decât pe mamele care stau acasă numai un an. În timp ce reprezentanții Guvernului susțin că această măsură este menită să încurajeze munca, mămicile cred că este discriminatorie. De altfel, organizațiile mamelor au trimis deja o scrisoare de protest către ministrul Muncii, Ioan Botiș. „Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul: a) salariatei/salariatului care se află în concediu pentru creșterea copilului în vârsta de până la un an, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap”, se arată în Ordonanța de Urgență nr. 111. Lăcrămioara Corcheș, director general în Ministerul Muncii explică însă că este vorba doar de o omisiune, care va fi corectată printr-un amendament la Senat. În decembrie 2010, Executivul a hotărât ca, de la 1 ianuarie 2011, părinții să fie cei care vor alege cât vor sta acasă cu copiii. Cine vrea să stea acasă doi ani cu copilul va primi până la 1.200 de lei pe lună. În schimb, cine vrea să stea doar un an va primi 75% din venitul pe ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 3.400 de lei.