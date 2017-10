„Mamaia“, un festival cu muzică prea „uşoară“ şi probleme de sonorizare

„Mamaia“, un festival cu muzică prea „ușoară“ și probleme de sonorizare

Cea de-a 39-a ediție a Festivalului Mamaia s-a deschis joi seară, primii concurenți întrecându-se în cele două secțiuni de „Interpretare” și „Creație”. Breaking news: potrivit ziarului „România liberă” de vineri, 21 august, „primele două seri ale festivalului au fost gustate de public”. Deja. Mai mult, oracolul de la „România liberă” informa cititorii în același articol, scris joi după-amiază (n.r.-înainte de debutul festivalului), că „organizatorii au demonstrat, în primele două zile, un spectacol de calitate”. Așteptăm previziunile pentru Festivalul Mamaia 2010. Când am intrat în arena festivalului, manifestare artistică cu un buget de aproximativ 1.800.000 de lei, am descoperit o mulțime absorbită de scenă și de spectacolul care se pregătea să înceapă. Jocul de lumini și primele acorduri ale orchestrei m-au furat și pe mine. Mirajul a durat doar câteva secunde. Până în momentul în care am ajuns în dreptul unui loc din primele rânduri rezervate presei. Aici, m-am trezit în fața unui scaun alb, din plastic, ros de timp și de oameni sau câini. Iar de jur împrejur, am putut identifica coji de semințe și mucuri de țigară înainte de începerea concursului. Pentru un festival cu pretenții de 1.760.000 de lei, mă așteptam să găsesc măcar un loc decent în sală. Pare că Festivalul Mamaia a fost creat special pentru cei din fața micilor ecrane, care, dintr-un fotoliu confortabil, pot fi hipnotizați foarte ușor doar cu lumini jucăușe și câteva dansatoare „puțin mai mult” dezbrăcate. De acolo, într-adevăr, lucrurile par foarte roz. Întâlnirea cu cei doi prezentatori Albertina Ionescu și Adrian Dumitrescu (n.r.-cumnatul lui Cristian Zgabercea, președintele Festivalului) mi-a provocat un nou șoc. Textele și dicția celor doi m-au „accesorizat” și pe mine cu o gamă variată de sentimente de respingere. „Cristian Ștef va purta o ținută accesorizată (n.r.-„accesoriza” și „accesorizat” nu au intrat încă în vocabularul limbii române) de …”, a ținut să ne informeze Albertina Ionescu la un moment dat. Mai mult, Adrian Dumitrescu, care probabil își uitase microfonul deschis, ne-a putut alinta urechile cu propriile indicații regizorale tocmai pe fundalul melodiei „În singurătate” (Paula Ghivirigă). Cei doi au ținut chiar să ne arate cum pot funcționa „relațiile” în orice context. Chiar și la Festivalul Mamaia. Discutând despre trupa Jukebox, cunoscută prin prestanța sa de la „Cronica Cârcotașilor”, Albertina Ionescu s-a trezit instantaneu: „Ah, în cazul acesta sper să își folosească bine relațiile și să nu ne facă probleme”. Iar colegul său i-a ținut partea: „Asta cred și eu și sper și eu”. Dacă vorbim despre concurenți, Florin Moldovan, care pe scenă este însă Naomi, le-a putut da clasă celorlalți cu interpretarea celebrei piese „Oameni”. În sfârșit, cea mai încercată a fost Corina Chiriac, membru al juriului, al cărei recital a fost susținut cu sprijinul jurnalistului Răzvan Petre (Radio Constanța), după ce rămăsese fără sunetist. El a reușit să asigure buna desfășurare a recitalului vedetei.