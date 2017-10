MAMAIA MUSIC AWARDS, cel mai aşteptat eveniment de pe litoral

MAMAIA MUSIC AWARDS, cel mai așteptat eveniment de pe litoral

Vineri, 02 August 2013

Mamaia, cea mai exclusivistă stațiune de la malul Mării Negre, va fi gazda unui eveniment de top ce va atrage mulți turiști interesați de vedetele muzicii românești sau străine. Alături de Festivalul de Creație și Interpretare Mamaia, dar și de evenimentele grandioase de fashion, defilările carelor alegorice ale cluburilor, Festivalul Internațional al Cluburilor, Mamaia Music Awards va fi evenimentul de gală, unde vedetele, artiștii, persoanele publice, vor sosi cu limuzine și vor călca pe covorul roșu.Cea mai așteptată gală a verii, se va desfășura în data de 9 August, orele 20.00, la Pavilionul Expozițional Mamaia Constanța, și va începe odată cu sosirea vedetelor pe Covorul Roșu ce va fi amplasat în fața pavilionului, pe bulevardul Mamaia.Covorul Roșu, va fi unul dintre momentele principale al galei, deoarece producția spectaculoasă va aduna la Mamaia cei mai mari artiști nominalizați.La categoria BEST MALE: Horia Brenciu, Cristi Minculescu, Alex Velea, Connect-R, CRBL, Guess Who, Marcel Pavel, Smiley, Stefan Banica, Puya.La categoria BEST FEMALE: Antonia, Ellie White, Alexandra Stan, Anda Adam, Andra, Corina, Elena Gheorghe, Inna, Lora, Loredana.La LIVE BAND: Directia 5, Holograf, Voltaj, Vunk, Horia Brenciu Orchestra, Zdob si Zdub, Stefan Banica, Mandinga, Proconsul, Taraful de la Clejani.BEST GROUP: Alb Negru, Play&Winn, Deep Central, Deepside Deejays, Dj Project & Adela Popescu, Fly Project, Mandinga, Naguale, Narcotic Sound.La BEST DJ: Dj Sava, Dj Rynno, Liviu Hodor, Arando Marquez, Nick Kamarera, David Deejay, Vali Barbulescu, Emil Lassaria, Dj Andi, Sasha Lopez.BEST VIDEO, BEST SONG: sunt celelalte categorii la care artiștii vor fi premiați. O noutate a galei va fi categoria MAMAIA BEST CLUB! Clubul câștigător va fi votat de public dar și de către Mamaia Music Awards - Team. Biletele pentru accesul publicului pot fi achiziționate de pe următoarele site-uri׃ eventim.ro, bilete.ro, myticket.ro. La eveniment sunt așteptați peste 10.000 de spectatori.