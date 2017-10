Mai este Duster-ul o maşină low-cost?

Mai este Duster-ul o mașină low-cost?

Ştire online publicată Miercuri, 13 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Încă de la prezentarea mondială a facelift-ului, la expoziția auto de la Frankfurt, de-signerii au dat de înțeles că Dacia Duster nu mai este o mașină low-cost, scrie capital.ro. Planșa de bord remodelată, sistemul MediaNAV, cruise-controlul, asistența la parcare, ergonomia îmbunătățită și atenția pentru detalii urcă modelul, în ciuda contestatarilor, la un nou nivel.E drept că SUV-ul românesc nu poate fi comparat cu un Opel Mokka, Renault Captur sau Peugeot 2008 în privința confortului și a echipamentelor de comandă și control, însă nu trebuie uitat că prețurile modelului Duster încep de la 10.900 euro, iar pentru cel mai ieftin dintre concurenții direcți de la peste 12.700 de euro.În plus, spre deosebire de unii dintre concurenții săi, Duster poate fi comandat cu tracțiune integrală.Pentru clienții români care cunosc deja modelul, principala întrebare este „ce are în plus noul Duster?”. Ei bine, spre deosebire de varianta anterioară, se remarcă noua grilă a radiatorului, mai puternică, dar și prea „sclipitoare”.