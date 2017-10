Măceşele, rezervor bogat de vitamina C

Porția de natură

Măceșele, rezervor bogat de vitamina C

În sezonul rece, gripele și virozele fac ravagii în rândul copiilor. O armă de luptă împotriva răcelilor este vitamina C. În mod surprinzător, cea mai mare cantitate de vitamina C nu se găsește în citrice, așa cum am fi crezut, ci în măceșe.Componenta principală a fructelor de măceș este acidul L-ascorbic, adică vitami-na C. Măceșele îmbunătățesc activitatea sistemului imunitar și întăresc epiteliile respiratorii, ajutându-se să-și exercite rolul de barieră în fața microorganismelor infecțioase. Se administrează pulbere de măceșe, câte o linguriță, de patru ori pe zi.Pentru copiii anemici, se recomandă administrarea de sirop de măceșe, câte trei - patru lingurițe pe zi, în cure de 60 de zile, urmată de alte 20 de zile de pauză. Acest sirop cu tot cu pulpă, este foarte bogat în vitamina C și în vitamine din complexul B, în fier și în magneziu. Îmbunătățește pofta de mâncare, favorizează dezvoltarea normală a sistemului nervos, previne bolile infecțioase și complicațiile acestora. La sugari, se administrează infuzia combinată de măceșe, câte 100 - 200 de ml pe zi, cu minimum 30 de minute înainte de alăptare.