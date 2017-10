Luptători la nisip, pe plaja „Laguna“ din Mangalia

Nisipul încins de soare al plajei „Laguna” din Mangalia a fost răscolit, sâmbătă, de participanții la campionatul de lupte pentru juniori Wrestling Beach Atifco powered by Sport Klub, organizat de Primăria Mangalia și Direkt Media Company. Sport, muzică, turiști, lume bună, fete frumoase și multă distracție la turneul de lupte pe plajă de la Mangalia. În arena special amenajată, un cerc cu diametrul de șase metri, au intrat, în total, 27 de concurenți, dornici de a demonstra că au mușchii cei mai tari. La eveniment, au asistat, în calitate de invitați speciali, Cătălina Ponor, fostă campioană olimpică la gimnastică, Gheorghe Berceanu, fost campion olimpic la lupte, dar și Gigi Pambuca, președintele Asociației Județene de Lupte Constanța. Ajutați de Constantin Penciu, președintele comisiei centrale de competiții din cadrul Federației Române de Lupte, gazdele turneului, frații Ionuț și Lucian Luca, au prezentat rapid regulamentul, iar concursul, arbitrat de profesorul Ioan Giuglea, a demarat în forță. Au fost meciuri eliminatorii, pe două categorii de greutate - ușoară (până în 71 de kilograme) și grea, primii patru urcând în semifinale. Campionii de la fiecare secțiune au luptat, la final, pentru titlul suprem, la Open. Iată și configurația podiumului: ușoară: 1. Cristian Neculai (CSA Steaua București), 2. Aurel Antonov, 3. Vlad Caraș (ambii de la LPS „Nicolae Rotaru” CSS Constanța); grea: 1. Codruț Bostan (CS Târgoviște), 2. Anton Stoenciu (LPS), 3. Dragoș Ghiță (CSA Steaua); Open: 1. C. Bostan; 2. C. Neculai. „Luptele pe plajă sunt foarte spectaculoase, cu priză la public. Spre deosebire de varianta în sală, pe plajă, important este să-ți scoți adversarul în afara cercului. Atenție! Nu ai voie să atingi nisipul decât cu tălpile. Dacă pui mâna sau genunchiul jos, primești punct de penalizare”, ne explică Ionuț Luca. „E o atmosferă foarte plăcută, pentru că, la acest turneu, au venit mulți simpatizanți ai luptelor, foste valori ale sportului mondial. Împreună, putem reda luptelor strălucirea de altădată”, a spus Gigi Pambuca. Îmbrăcată cu bermude și maieu alb-roșu, relaxată, pentru că tocmai a promovat cu brio examenul de licență, Cătălina Ponor s-a simțit foarte bine la Mangalia, acordând autografe fanilor și interviuri pentru radio. „Sunt în premieră la un astfel de concurs. Ca spectator, n-am avut emoții și mi-a plăcut ce am văzut. Apreciez efortul luptătorilor, mi-am amintit de anii în care concuram. Mi-aș fi dorit să rămân în performanță, dar problemele medicale m-au împiedicat”, a spus Cătălina.