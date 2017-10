Luna miroase a praf de pusca

Miercuri, 01 Decembrie 2010

Specialistii americani si britanici au reusit sa stabileasca ce "aroma" are satelitul natural al Pamantului, dar si cum se simte la atingere praful selenar. Nu este deloc o gluma. Artista britanica Sue Corke, specialistul in arome Steven Pearce si astronautii Charlie Duke si Gene Cernan s-au pus pe treaba si au reusit sa determine cum miroase Luna. Dupa ce au analizat esantioane de praf selenar recoltate de pe costumele temerarilor care au iesit in spatiu si au reusit sa puna piciorul pe satelitul natural al Pamantului, specialistii au pus cap la cap si au comparat datele obtinute, apoi au dat verdictul. Luna miroase a praf de pusca. Citeste mai departe...