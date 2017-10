Lucruri mărunte care enervează la culme o femeie

Ştire online publicată Joi, 07 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Printre lucrurile care fac viața mai dulce se numără o îmbră-țișare, lenjeria intimă confortabilă și faptul că ți se spune că arăți mai slabă. Asta susține un nou studiu despre ce le face fericite pe femei. Dar cum rămâne cu micile necazuri de zi cu zi care fac o femeie să explodeze de furie?Claudia Connel de la „Daily Mail“ a făcut o listă cu chestiile care ne fac să ne smulgem părul din cap de nervi, deși la prima vedere par necazuri minore.Să-ți prinzi mâneca de clanța ușii. Dacă ai vrea să faci asta, nu ți-ar reuși nici într-un milion de ani. Atunci cum se face că fiecare clanță este o capcană pentru mânecile tale?Să calci pe jucării mici și tari. Nu este o durere mai mare ca aceea când calci cu talpa goală pe o piesă de Lego. De obicei te face să dai înapoi, și tot de obicei în spate este o altă piesă și mai mică care te rănește și mai mult.Bărbații care stau cu picioarele depărtate în mijloacele de transport în comun. La un moment dat în viață, orice femeie se găsește strivită lângă un bărbat, în troleibuz sau în metrou, care insistă să își depărteze foarte mult picioarele.Etichetele de pe bluze care te zgârie pe ceafă. Se freacă de ceafa ta, te mănâncă și chiar te zgârie. Vei sfârși prin a tăia eti-cheta, cu riscul unei găuri, care se face din ce în ce mai mare, în bluza preferată.Să-ți strici unghiile proaspăt date cu ojă. Ai făcut o treabă minunată și unghiile tale arată perfect, dar, de niciunde, apare fix în mijlocul unghiei mijlocii o mare zgârietură. Va trebui s-o iei de la capăt și să refaci toate unghiile, pentru că, toate știm asta, e imposibil să ștergi cu acetonă o singură unghie.Un șervețel uitat în mașina de spălat. O mică bucățică de hârtie a fost de-ajuns să-ți facă toate hainele proaspăt spălate, pătate ca dalmațienii. Plus că abia peste alte trei spălări, sau poate chiar mai mult, se va consuma și ultima bucățică de șervețel ud din mașina de spălat.Gențile care nu stau pe umăr. Orice geantă care are o toartă lungă va cădea invariabil atunci când ești încărcată cu bagaje sau cumpărături grele și nu poți să o arunci înapoi pe umăr.Când vântul îți suflă părul în rujul de pe buze. Se lipește acolo până când încerci să-l dai la o parte, și atunci îți lasă o dâră lipicioasă de ruj pe toată fața.Reclamele de la televizor care sunt în același timp pe toate posturile. Serialul tău favorit este în pauză, așa că începi să buto-nezi telecomanda, numai ca să dai peste reclame pe fiecare canal în parte. Eventual și peste aceeași reclamă de la care ai plecat.Sucul de lămâie în ochi. Nu există fruct mai înjurat ca lămâia.