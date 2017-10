Lucrările de construcţii cresc cu 33,2%

Lucrările de construcții cresc cu 33,2%

Volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 33,2% în primul semestru din 2008, comparativ cu perioada similară din 2007, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). S-au înregistrat creșteri pe toate segmentele: clădiri nerezidențiale (plus 35,7%), clădiri rezidențiale (plus 34,7%) și construcții inginerești (plus 31,7%). Pe elemente de structură, s-au consemnat creșteri la lucrările de construcții noi (plus 33,9%), de întreținere și reparații curente (plus 33,2%) și reparații capitale (plus 30,2%). În comparație cu luna prece-dentă, lucrările au crescut cu 19%.