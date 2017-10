Lucrări de sezon în mica ta grădină

Ştire online publicată Joi, 10 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Lucrările de toamnă sunt în plin avânt, fie că e vorba de pregătirea grădinii de legume sau de îngrijirea curții din jurul casei. Pomii, plantele și chiar iarba sunt acum în atenția fiecărui gospodar responsabil și atent cu proprietatea sa. Iată cum trebuie să pregă-tești grădina de legume în această toamnă, potrivit Casa-si-gradina.ro:l Curăță de buruieni și de resturi vegetale straturile care urmează a fi lucrate.l Sapă terenul vizat și fertilizează-l cu îngrășământ natural. Folosind o unealtă cu dinți, aerisește solul și pregătește-l pentru semănat.l Alege pentru cultivat următoarele soiuri: sparanghel, anghinare, sfeclă roșie, broccoli, varză, morcovi, conopidă, țelină, gulii, salată, mazăre, ridichi, spanac, cimbru, mărar, pătrunjel, ștevie, lobodă. Încearcă să folosești semințe în loc de răsaduri.l Protejează de îngheț, frig excesiv și vânturi puternice aceste culturi cu ajutorul mini-serelor. Aceste construcții pot fi executate dintr-o folie specială, așezată sub formă de clopot, cupolă sau tunel. Rolul ei este de a păs-tra umiditatea și căldura soarelui în interior.l Dacă este posibil, înlătură folia pe timpul zilei pentru a permite aerarea și monteaz-o la loc la venirea serii.l Pentru o bună creștere, legumele semănate toamna au nevoie de minimum 6 ore de lumină zilnic. În acest sens, ar fi o idee bună să alegi un teren ferit de vânt, orientat spre sud. Succesul grădinăritului tomnatic are legătură și cu identificarea aproximativă a datei primului îngheț din an. Seamănă legumele destul de devreme astfel încât să ajungă la maturitate până la apariția înghețului.