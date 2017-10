Londra este mai scumpă decât New York şi Moscova la un loc

Londra este mai scumpă decât New York și Moscova la un loc

Pagina de amenajări inferioare… ah!, interioare ia o pauză. E momentul să ne rupem de fengșuizarea puerilă a apartamentelor comuniste din blocurile gri-șoricel-vopsite ale Constanței. Astăzi vom pretinde că suntem extrem de bogați și căutăm proprietăți de lux, în cele mai scumpe orașe ale lumii. Pentru a le găsi mai ușor, Global Property Guide a realizat un clasament util al celor mai excentrici metri pătrați construiți de pe planetă. Pe primul loc este Londra, cu prețuri cuprinse între 21.800 și 36.200 dolari/metru pătrat. Capitala Angliei a reușit astfel să rămână încă un an în față New York-ului, Moscovei și Parisului. Pe locul doi se află New York, cel mai mare oraș financiar al lumii lăudându-se cu prețuri de 23.000 dolari/mp. Podiumul este completat de Moscova, casa sutelor de milionari ruși, unde prețul locuințelor este cuprins între 10.764 și 20.506 dolari/mp. Pe locul patru… surpriză! Tot Londra. În zonele mai „sărace”, din jurul centrului, prețurile variază între 14.000 și 19.500 dolari/mp. La jumătatea clasamentului este Parisul. Deși nimeni nu îi place pe francezi, asta nu îi împiedică să plătească și 18.000 dolari/mp, ca să stea în propria capitală. Pe șase și șapte se află Hong Kong și Singapore, cu prețuri de circa 14.000 dolari/mp. Pe opt este capitala Japoniei, Tokyo, unde casele de lux sunt tranzacționate pentru 7.600 – 12.000 dolari/mp. Topul este completat de Mumbai (India), cu prețuri de 8.600 – 10.300 dolari/mp, și Barcelona (Spania) – 9.160 – 9.870 dolari/mp. Pe locurile 11, 24 și 37 se clasează, cel mai probabil, tot Londra, semn că lira sterlină este la fel de puternică precum pare și precum o știe toată lumea. God save the Queen!