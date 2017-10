Locuri cu reputaţie BRRR!!!

Locuri cu reputație BRRR!!!

Ştire online publicată Sâmbătă, 29 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Într-o epocă avidă de paranormal și fenomene misterioase, greu de elucidat, descopera.ro publică pe pagina sa web topul locurilor cu reputație paranormală. Unele dintre aceste „locații” chiar au devenit destinații turistice, fiind vizitate anual de mii de pelerini aflați în căutarea unor revelații, dar si de cercetători din domeniul fenomenelor paranormale. Iată o listă de 10 locuri pe care ar fi bine să le aveți în vedere dacă doriți o vacanță mai specială. 10. Monte Cristo Homestead, Australia. Titlul de „cea mai bântuită casă din Australia” a fost decernat unei proprietăți numite Monte Cristo Homestead. Construită în 1885, de către Christopher William Crawley, ea a fost ocupată de familia Crawley până în 1948; a rămas apoi goală până în 1963, când a fost cumpărată de Reg și Olive Ryan, care au restaurat-o, făcând din ea un muzeu și obiectiv turistic. Fenomenele bizare despre care se povestește că s-ar petrece în casă includ apariția unor fantome, lumini ciudate, câmpuri de forțe, sunete fantomatice și chiar mutilări de animale. 9. Myrtles Plantation, SUA. Fostă plantație colonială, azi o pensiune, pe plantația Myrtles se vorbește despre cel puțin 10 crime petrecute în casa respectivă (deși e documentată una singură, petrecută în 1871, când administratorul de atunci al domeniului, Wiliam Winter, a fost împușcat, pe veranda casei, de un necunoscut) și despre cel puțin 12 fantome care circulă, cel mai celebru personaj-stafie fiind Chloe. 8. Mapimi, Mexic. După legendele care circulă, aceasta este o zonă unde sunetele amuțesc, pur și simplu, de unde și porecla de „zona tăcută”. Legenda a pornit de la faptul că, aici, undele radio nu se pot propaga ușor prin aer, din cauza câmpurilor magnetice puternice. În anii 1930, un pilot mexican a raportat că i s-a defectat radioul de bord, în chip misterios, în vreme ce zbura deasupra ținutului; ulterior, și alții au susținut că aici radiourile nu funcționează corect, iar busolele se zăpăcesc. 7. The Hermitage, Canada. Din această reședință situată în statul Ontario, Canada, n-au mai rămas decât ruinele, protejate în cadrul unui muzeu și devenite azi un adevărat loc de pelerinaj pentru cei pasionați de fantome și alte fenomene paranormale. Clădită în 1830, casa își datorează, se spune, soarta de loc bântuit unei tragice povești de dragoste, în care un bărbat îndrăgostit de una dintre femeile din familie a fost respins de stăpânul domeniului, când a cerut mâna fetei și, de disperare, s-a spânzurat. 6. Heizhu Valley, China. Paranormal made in China: e vorba despre o regiune muntoasă străbătută de văi și unde au avut loc dispariții de persoane, misterioase și tragice. Ceea ce e interesant la aceas-tă vale e în primul rând faptul că unele dintre întâmplările tragice care ar fi putut da naștere fenome-nelor neliniștitoare de aici sunt de dată recentă, doar de decenii. 5. Ben MacDhui, Marea Britanie. Al doilea vârf ca mărime din Marea Britanie, muntele Ben MacDhui, din Scoția, este socotit sălașul unei creaturi misterioase, numită Am Fear Liath Mòr (Omul Cenușiu), în existența căruia cred surprinzător de multe persoane. În aparență, ar fi vorba despre o creatură humanoidă de talie mare, acoperită cu păr - adică un soi de rudă europeană a lui Yeti din Asia sau Bigfoot din America de Nord. 4. Boy Scout Lane, SUA. E un drum ce trece printr-o pădure, un drum înfundat, care se oprește brusc, în mijlocul codrului. Istoric vorbind, nu există nicio înregis-trare a vreunui accident tragic petrecut în această zonă. Dar legende sângeroase povestesc că aici și-au aflat sfârșitul mai mulți cercetași (de unde vine și numele de aleea cercetașilor - deși, oficial, explicația este că terenul a aparținut cândva Asociației Cercetașilor din America). 3. Balete Drive, Filipine. Șoseaua Balete, din Quezon City, Filipine, este teatrul unor legende despre apariții misterioase, mai ales despre aparițiile unei oarecare „doamne în alb”, o femeie cu părul lung, îmbrăcată în cămașă de noapte și care apare, în întuneric, în calea mașinilor ce trec pe șosea. Specialiștii în paranormal spun că ar fi vorba despre o femeie violată de soldații japonezi în timpul invadării Filipinelor, în cel de-Al Doilea Război mondial. 2. Insula Alcatraz, SUA. Cu o lungă și interesantă istorie, insula Alcatraz, din largul coastei vestice a Statelor Unite ale Americii, a găzduit, în afară de un far, un fort și o închisoare militară, un celebru penitenciar federal - astăzi muzeu - în care a fost deținut, printre alții, Al Capone, cel mai cunoscut dintre gangsterii Americii. Iar închisoarea federală de la Alcatraz e scena unor apariții ciudate și sunete stranii, toate puse pe sea-ma faptului că aici s-au petrecut niște morți violente, ale unor oameni care oricum aveau multe pe conștiință, iar spiritele lor nu și-au găsit încă liniștea, drept care nu-i lasă în pace nici pe cei vii. Multă lume e convinsă că spiritul lui Al Capone e încă la Alcatraz, ceea ce sporește celebritatea insulei și a pușcăriei aferente. 1. Triunghiul Bermudelor. Cel mai cunoscut loc al misterelor, Triunghiul Bermudelor a devenit faimos mai ales pentru numeroasele dispariții „ciudate” petrecute în cuprinsul său. Încă din 1950, se vorbește despre avioane și ambarcațiuni care s-au pierdut aici, iar lista lor e îngrijorător de lungă.